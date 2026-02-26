Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Gen Z Plus (+Video)

PorYasel Díaz Drago

Feb 25, 2026

Cada lunes, a partir de las cuatro y treinta minutos de la tarde, por Televisión Avileña, los televidentes disfrutan de un programa juvenil titulado Gen Z Plus, destinado a este grupo etario y a las maneras de crear desde las distintas plataformas virtuales en las que interactúan.

En diálogo con algunos de los integrantes que forman parte del colectivo de este programa, explicaron que Gen Z Plus conecta desde la autenticidad con jóvenes creadores, emprendedores y voces influyentes de la provincia de Ciego de Ávila, con la conducción de Nathaly La Rosa Sardiñas y Rafael Rodríguez Aguller. En un set peculiar, logran que las entrevistas con sus invitados sean más reconfortantes e íntimas.

En cada emisión semanal se exploran historias reales de la juventud cubana, que van más allá del perfil digital, con el objetivo de descubrir sus sueños, desafíos y la autenticidad que los define. Lo hacen con una habilidad y creatividad que logran despertar el interés de los internautas y captar la atención con la sapiencia que utilizan en sus contenidos digitales.

Según declaraciones de Alexander Pérez Padrón, editor y guionista de este espacio audiovisual: «Creamos un espacio de confianza natural, una conversación íntima que desarma las poses para encontrar la historia humana, el desafío real y el sueño concreto.

Porque creemos que las mejores historias a menudo son las que no se ven, porque el talento y la autenticidad no tienen código postal. Es un programa que pone el foco en la profundidad de la Generación Z avileña y cubana».

En este período se han realizado cuatro emisiones con jóvenes emprendedores de la ciudad de los portales, con gran aceptación de toda la teleaudiencia en la provincia. Cada programa se visibiliza en plataformas virtuales como Facebook, Instagram, Twitter  y YouTube, de ahí que los seguidores vayan en ascenso por las maneras de hacer y porque le llega al público a través de un colectivo que se empeña en mostrar un producto comunicativo diferente y fresco para la juventud, donde la conversación va más allá del perfil.

Usted puede conectarse y dar clic cada lunes por Televisión Avileña y adentrarse en un mundo digital desde las experiencias personales y laborales de creadores y emprendedores que mantienen una activa participación en las redes sociales. Razón por la cual existe una retroalimentación con sus seguidores, siendo este un puente de confianza y auténtica diferencia al abarcar contenidos inéditos creados por ellos mismos.

 

 

 

Por Yasel Díaz Drago

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan Pleno Extraordinario del Partido en municipio de Baraguá

Feb 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Villa Clara

Feb 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Corazón y medallas: Ciego de Ávila celebra las seis décadas del Inder

Feb 25, 2026 Youry Santana Gonzalez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan Pleno Extraordinario del Partido en municipio de Baraguá

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Villa Clara

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Gobierno mexicano realiza nuevo envío de ayuda a Cuba

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Ministerio del Interior reporta falta de tarjetas para documentos de identidad

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila