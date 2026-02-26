Gen Z Plus (+Video)

Cada lunes, a partir de las cuatro y treinta minutos de la tarde, por Televisión Avileña, los televidentes disfrutan de un programa juvenil titulado Gen Z Plus, destinado a este grupo etario y a las maneras de crear desde las distintas plataformas virtuales en las que interactúan.

En diálogo con algunos de los integrantes que forman parte del colectivo de este programa, explicaron que Gen Z Plus conecta desde la autenticidad con jóvenes creadores, emprendedores y voces influyentes de la provincia de Ciego de Ávila, con la conducción de Nathaly La Rosa Sardiñas y Rafael Rodríguez Aguller. En un set peculiar, logran que las entrevistas con sus invitados sean más reconfortantes e íntimas.

En cada emisión semanal se exploran historias reales de la juventud cubana, que van más allá del perfil digital, con el objetivo de descubrir sus sueños, desafíos y la autenticidad que los define. Lo hacen con una habilidad y creatividad que logran despertar el interés de los internautas y captar la atención con la sapiencia que utilizan en sus contenidos digitales.

Según declaraciones de Alexander Pérez Padrón, editor y guionista de este espacio audiovisual: «Creamos un espacio de confianza natural, una conversación íntima que desarma las poses para encontrar la historia humana, el desafío real y el sueño concreto.

Porque creemos que las mejores historias a menudo son las que no se ven, porque el talento y la autenticidad no tienen código postal. Es un programa que pone el foco en la profundidad de la Generación Z avileña y cubana».

En este período se han realizado cuatro emisiones con jóvenes emprendedores de la ciudad de los portales, con gran aceptación de toda la teleaudiencia en la provincia. Cada programa se visibiliza en plataformas virtuales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, de ahí que los seguidores vayan en ascenso por las maneras de hacer y porque le llega al público a través de un colectivo que se empeña en mostrar un producto comunicativo diferente y fresco para la juventud, donde la conversación va más allá del perfil.

Usted puede conectarse y dar clic cada lunes por Televisión Avileña y adentrarse en un mundo digital desde las experiencias personales y laborales de creadores y emprendedores que mantienen una activa participación en las redes sociales. Razón por la cual existe una retroalimentación con sus seguidores, siendo este un puente de confianza y auténtica diferencia al abarcar contenidos inéditos creados por ellos mismos.