Más de 700 alumnos de sexto grado culminan la primaria en Morón

Unos 700 estudiantes de sexto grado concluyeron este martes su etapa de educación primaria en las 23 escuelas del municipio avileño de Morón, tanto del sector rural como del urbano.

Las graduaciones se desarrollaron en todos los consejos populares, con actos centrales organizados por cada centro docente.

Como preludio de la jornada, los pioneros sembraron el árbol del graduado en las instalaciones de sus escuelas.

Durante las galas, se reconoció a los alumnos con los mejores resultados académicos de cada centro. Asimismo, las ceremonias incluyeron presentaciones culturales a cargo de pioneros de otros grados, que amenizaron el programa de los actos.

Padres, maestros y directivos expresaron su satisfacción por la culminación del curso, aunque no ocultaron el peso de las dificultades atravesadas durante el periodo.

Según coincidieron varios asistentes, el proceso docente-educativo ha requerido la adopción de medidas extraordinarias para sostener la continuidad pedagógica, en medio de las limitaciones políticas y económicas que enfrenta el país.

Las autoridades educativas del territorio destacaron el esfuerzo colectivo de las comunidades escolares para garantizar que los alumnos llegaran a la meta final, pese al complejo escenario que ha atravesado el sector.