La emblemática sala techada Giraldo Córdoba Cardín de Ciego de Ávila sirvió de escenario para la inauguración de los Juegos Nacionales Escolares de alto rendimiento en el territorio avileño que tendrán lugar 13 de agosto.

Ciego de Ávila acogerá las disciplinas de voleibol de playa en ambos sexos , Baloncesto, Futbol y Hockey estos tres últimos en el sexo masculino.

Los Juegos poseen el inmenso legado de haber sido inaugurados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en y representan mucho más que justas deportivas son la piedra angular, la semilla vital donde se siembra el futuro del deporte cubano.

En estos escenarios, nuestros niños y jóvenes no solo miden sus fuerzas y destrezas; forjan carácter, disciplina, compañerismo y la voluntad férrea que distinguen a nuestros atletas.

Las estadísticas demuestran que más del 60% de nuestros medallistas panamericanos, centroamericanos y olímpicos comenzaron su camino glorioso precisamente aquí.

Cada salto, cada carrera, cada lanzamiento en estas jornadas es la primera expresión de un potencial que, con dedicación puede convertirse en oro olímpico o hazaña panamericana del mañana.

En Ciego de Ávila, estamos presenciando el nacimiento de los campeones del mañana, honrando la visión de Fidel y reafirmando que el futuro del deporte cubano se forja precisamente precisamente en los juegos nacionales escolares de alto rendimiento.