Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Inaugurado Juegos Escolares en Ciego de Ávila (+Fotos)

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 11, 2025

La emblemática sala techada Giraldo Córdoba Cardín de Ciego de Ávila sirvió de escenario para la inauguración de los Juegos Nacionales Escolares de alto rendimiento en el territorio avileño que tendrán lugar 13 de agosto.

Ciego de Ávila acogerá las disciplinas de voleibol de playa en ambos sexos , Baloncesto, Futbol y Hockey estos tres últimos en el sexo masculino.

Los Juegos poseen el inmenso legado de haber sido inaugurados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en y representan mucho más que justas deportivas son la piedra angular, la semilla vital donde se siembra el futuro del deporte cubano.

En estos escenarios, nuestros niños y jóvenes no solo miden sus fuerzas y destrezas; forjan carácter, disciplina, compañerismo y la voluntad férrea que distinguen a nuestros atletas.

Las estadísticas demuestran que más del 60% de nuestros medallistas panamericanos, centroamericanos y olímpicos comenzaron su camino glorioso precisamente aquí.

Cada salto, cada carrera, cada lanzamiento en estas jornadas es la primera expresión de un potencial que, con dedicación puede convertirse en oro olímpico o hazaña panamericana del mañana.

En Ciego de Ávila, estamos presenciando el nacimiento de los campeones del mañana, honrando la visión de Fidel y reafirmando que el futuro del deporte cubano se forja precisamente precisamente en los juegos nacionales escolares de alto rendimiento.

 

         

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada

Fortalece solidaridad Brigada Nacional Frank País García con centros de salud en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ago 11, 2025 Luis Falcon Saavedra
Deporte

Anuncian implementación de la Estrategia Nacional para el desarrollo del Béisbol Cubano

Ago 11, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Fabrica Ciegoplast tanques de compensación para calentadores solares

Ago 8, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte

Inaugurado Juegos Escolares en Ciego de Ávila (+Fotos)

11 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba Destacada

En cada rincón de la Isla, un homenaje a Fidel

11 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cultura Destacada

El arte joven sube montañas (+Fotos)

11 de agosto de 2025 Vasily MP
Ciego de Ávila Destacada

Fortalece solidaridad Brigada Nacional Frank País García con centros de salud en Ciego de Ávila (+Fotos)

11 de agosto de 2025 Luis Falcon Saavedra