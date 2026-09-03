Inicia el curso escolar 2026-2027 en Primero de Enero

Al igual que en toda Cuba, el municipio avileño de Primero de Enero fue testigo de un nuevo inicio de curso extraordinario. Al despuntar el alba, un mar de colores invadió las calles rumbo a los centros educacionales del territorio para dar comienzo al año lectivo 2026-2027.

Niños, adolescentes y jóvenes acudieron a las aulas con la expectativa de que este nuevo período estará lleno de oportunidades y sueños. Son conscientes de que, a pesar de las dificultades que atraviesa el país, no quedará un estudiante sin recibir enseñanza.

En el territorio, 415 docentes están frente a las aulas para cubrir 276 plazas, lo que representa el 66,5 % de completamiento. El resto será ocupado por personal contratado, en los niveles de Secundaria Básica, Preuniversitario y, para la Enseñanza Técnica y Profesional, por especialistas de la producción y los servicios.

Previo al inicio del curso, se declararon listas todas las instituciones educativas, con garantías para la base material de estudios ajustada a la norma.

Asimismo, se aseguró la continuidad de estudios para los 181 educandos que culminaron el noveno grado —quienes ingresan al preuniversitario y a la Enseñanza Técnica y Profesional—, y las condiciones para los alumnos de duodécimo grado que se preparan para el ingreso a la Educación Superior. Así lo precisó la Máster en Ciencias de la Educación, Irina Calderín Martínez, directora general del sector en el municipio, durante el acto de apertura.

La directiva aseguró que comienza una nueva etapa con motivaciones y prioridades que comprometen a estudiantes, trabajadores y familias para alcanzar mejores resultados en la actividad fundamental de la escuela cubana. Entre estas prioridades destacan: el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; el completamiento emergente de la fuerza laboral docente, así como la atención a su profesionalización y permanencia.

También son prioridades para este año lectivo el fortalecimiento del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, el favorecimiento de la labor formativa integral con la generalización de las nuevas normas de trabajo, y la labor política e ideológica en el contexto actual.

Se suman el enfrentamiento a la colonización cultural, el perfeccionamiento de la enseñanza de la Historia, y el trabajo educativo integral con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, la participación social y el vínculo estudio-trabajo. Además, se prioriza la labor multisectorial en el enfoque de la prevención social.

Calderín Martínez concluyó su intervención al afirmar que se trabajará por una educación científica, integral y con un elevado sentido práctico, necesidad impostergable de estos tiempos.