Que esta escuela sea como el hogar de ustedes

Bienvenida a estudiantes y trabajadores en la apertura del nuevo curso escolar en la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Felipe Poey Aloy del municipio de Ciro Redondo

En un ambiente como en familia, se realizó la apertura del curso escolar 2026-2027, en la ESBU Felipe Poey Aloy, del municipio de Ciro Redondo, situada en el centro de la provincia de Ciego de Ávila.

La bienvenida a los nuevos educandos que integraron los cuatro grupos de séptimo grado, estuvo a cargo de Darlin Álvarez Manzano, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en la institución educativa, quien expresó: “Deseamos que nuestro centro se convierta como en el hogar de cada uno de ustedes”.

De la cooperación de profesores, directivos del sector y la familia dependerá el éxito de una etapa escolar marcada por el déficit de recursos.

No obstante, se conoció que los más de 300 alumnos de la instalación disponen del completamiento del 100 por ciento del personal docente y los medios básicos indispensables; y cuentan con las libretas y los lápices en correspondencia con una norma ajustada desde anteriores períodos lectivos, a partir de los esfuerzos para garantizar los materiales correspondientes al tercer proceso del perfeccionamiento educacional.

Tomado de Invasor