Desplegarán en todos los municipios ejercicio contra altos precios e ilegalidades

Como parte del Ejercicio de prevención y enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales, que sesionará del 25 al 27 de marzo en todo el país, las autoridades han dispuesto la participación de universitarios en los municipios como bastión fundamental de la iniciativa.

Según lo planificado, activistas y colaboradores definirán los horarios de actuación en sedes universitarias y sectores militares, con el objetivo de que la población conozca los lugares donde se desarrollarán las acciones.

El ejercicio otorga especial prioridad al combate contra los altos precios, una de las principales denuncias de la ciudadanía. En este contexto, el control popular se erige como un instrumento decisivo para garantizar la eficacia de las medidas, las cuales —tal como se reiteró— no se limitan a los días de la convocatoria nacional, sino que se implementan de manera sistemática en la provincia.