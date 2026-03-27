Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Economía

Desplegarán en todos los municipios ejercicio contra altos precios e ilegalidades

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 26, 2026

Como parte del Ejercicio de prevención y enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales, que sesionará del 25 al 27 de marzo en todo el país, las autoridades han dispuesto la participación de universitarios en los municipios como bastión fundamental de la iniciativa.

Según lo planificado, activistas y colaboradores definirán los horarios de actuación en sedes universitarias y sectores militares, con el objetivo de que la población conozca los lugares donde se desarrollarán las acciones.

El ejercicio otorga especial prioridad al combate contra los altos precios, una de las principales denuncias de la ciudadanía. En este contexto, el control popular se erige como un instrumento decisivo para garantizar la eficacia de las medidas, las cuales —tal como se reiteró— no se limitan a los días de la convocatoria nacional, sino que se implementan de manera sistemática en la provincia.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Tremendo derroche

Mar 26, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Desarrolla Ciego de Ávila la cuadragésima quinta Semana de la Cultura (+Fotos)

Mar 26, 2026 Mariesly Wong Morales
Ciego de Ávila Destacada Economía

Instalan paneles solares en centros vitales de Ciego de Ávila

Mar 26, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada Sociedad

Hoy en la Mesa Redonda: Entrevista de Pablo Iglesias al presidente Miguel Díaz-Canel (+Video)

26 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Tremendo derroche

26 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Recibe Díaz-Canel a Canciller de Panamá

26 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Desarrolla Ciego de Ávila la cuadragésima quinta Semana de la Cultura (+Fotos)

26 de marzo de 2026 Mariesly Wong Morales