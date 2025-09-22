Televisión Avileña

Integra lanzador avileño equipo Cuba Sub 23 de Béisbol

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 21, 2025

El lanzador avileño Yunier Batista integra el equipo Cubano de Béisbol categoría Sub 23 años que participará en el Torneo Panamericano del deporte con escenario en Panamá.

El plantel que será dirigido por el también avileño Danni Miranda agramonte tratará de buscar uno de los tres boletos que ofrece el certamen rumbo al campeonato mundial de la categoría .

Además de Cuba estaran los equipos de México, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Nómina del equipo Cubano al campeonato Panamericanos de Beisbol en Panamá:

Receptores (2): Harold Vázquez (SCU) y Joan Montenegro (VCL).

Jugadores de cuadro (7): Yulieski Remón (GRA), Boris Madrazo (IJV), Euclides Pérez (SCU), Jean Lucas Baldoquín (LTU), Cristian Rodríguez (VCL), Leonardo Alarcón (GRA) y Juan Manuel Pérez (PRI).

Jardineros (4): Raider Sánchez (SCU), Ernesto Pérez (GRA), Yasel Izaquirre (LTU) y Dairon Miranda (HAB).

Lanzadores (11): Frank Denis Blanco (PRI), Riquelme Odelín (CMG), Lee Andy Plumas (HAB), Alexei Ricardo (GRA), Eliander Bravo (LTU), Fher Cejas (HAB), Yunier Batista (CAV), Randy Martínez (PRI), Rafael Orlando Perdomo (HAB), José Ignacio Bermúdez (MAY) y Darío Sarduy (VCL).

El director de este conjunto será Danny Miranda (CAV), quien tendrá en su cuerpo técnico a Julio César Álvarez (VCL), Raúl Isidro Ballester (HAB), Marco Antonio Fonseca (GRA) y Reinier Madruga (HAB). Médico: Evelio Pérez (GRA).

 

