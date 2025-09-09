Intelectuales avileños rinden homenaje póstumo al historiador Eduardo Torres Cuevas

Una representación de la intelectualidad de Ciego de Ávila se reunió este viernes en el Museo Provincial de Historia Coronel Simón Reyes Hernández para rendir tributo a la memoria del eminente historiador, académico y presidente de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM), Eduardo Torres Cuevas, quien falleció recientemente.

El acto de condolencias fue convocado por las filiales avileñas de la SCJM y la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) y, durante el encuentro, los asistentes firmaron el libro de condolencias abierto tras el deceso del destacado investigador.

En el espacio conmemorativo, Ángel Cabrera, Historiador de la Ciudad, se refirió a la profunda impronta de la obra de Torres Cuevas.

Destacó que el profesor dedicó una parte fundamental de su labor intelectual a investigar, salvaguardar y divulgar los orígenes del pensamiento nacional cubano.

Al homenaje asistieron también trabajadores de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez y del Archivo Histórico Provincial Brigadier José Gómez Cardoso, lo que evidenció el reconocimiento unánime de la comunidad académica e histórica local a la trayectoria del prestigioso intelectual.

Eduardo Torres Cuevas fue una de las figuras más prominentes de la historiografía cubana contemporánea. Dirigió la Biblioteca Nacional José Martí y la Academia de la Historia de Cuba. Integró el Consejo de Estado y, al momento de su muerte, se desempeñaba como director de la Oficina del Programa Martiano y presidente de la SCJM.

Su extensa obra, que incluye títulos fundamentales como Historia de Cuba. 1492-1898. Formación y liberación de la nación (en coautoría con Oscar Loyola Vega) y Antonio Maceo: las ideas que sostienen el arma, estuvo dedicada al estudio de las raíces de la nación cubana y su pensamiento.

Tomado de Invasor