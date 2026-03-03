Juventud avileña protagoniza jornada de trabajo voluntario

Con la presencia de Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el país, se desarrolló este sábado una jornada de trabajo voluntario en el organopónico situado frente a la escuela especial Celia Sánchez, en Ciego de Ávila. La actividad reunió a decenas de jóvenes que, con entusiasmo y disciplina, se sumaron a las labores agrícolas en beneficio de la comunidad.

El encuentro contó también con la participación de Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, quien acompañó a un centenar de muchachos en una mañana productiva desde el Organopónico Ortiz.

La juventud avileña se mostró, como expresó uno de los organizadores, “rebelde, alegre y batalladora, pero también capaz de apretar filas y decir presente cuando la patria convoca”. Esa actitud marcó el ritmo de la jornada, donde la energía juvenil se tradujo en esfuerzo colectivo y compromiso con la producción de alimentos.

El trabajo voluntario en espacios como este no solo contribuye a la agricultura urbana, sino que también fortalece valores de solidaridad, disciplina y unidad. Los jóvenes participantes asumieron con orgullo la tarea de aportar al bienestar de su comunidad, conscientes de que cada acción suma al desarrollo local.

La actividad se convirtió en un espacio de intercambio y motivación, donde dirigentes y jóvenes compartieron experiencias y reafirmaron la importancia de mantener viva la tradición del trabajo voluntario. La presencia de la máxima dirección de la UJC en el país otorgó un carácter especial a la jornada, resaltando el papel de la juventud avileña en los desafíos actuales.

Con este esfuerzo, los jóvenes de Ciego de Ávila ratificaron su disposición de estar en la primera línea de la producción y de la defensa de la patria. La jornada en el Organopónico Ortiz fue, más que un ejercicio agrícola, una demostración de compromiso político y social, que deja sembrada la certeza de que las nuevas generaciones continúan siendo protagonistas en la construcción del futuro.

Tomado de Juventud Rebelde