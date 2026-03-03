Comienza jornada de la Prensa en Ciego de Ávila

En los últimos años Cuba dispone de un paquete legislativo que regula y busca sostener la comunicación, pero ¿se ha avanzado?, ¿las fuentes son ahora más accesibles?, ¿se ha incrementado la calidad de los productos comunicativos?, ¿responden los procesos comunicativos a flujos de información e interacción entre los actores?

Estas y otras cuestionantes darán calor al debate en A la zurda, espacio para la reflexión y el análisis que este lunes volverá a activarse en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Ciego de Ávila, como parte de la sesión con la cual se inaugura la Jornada provincial que cada año culmina el 14 de marzo, Día de la prensa cubana.

“Será un debate entre periodistas, miembros de la Asociación de Comunicadores y de otros sectores, una vez que en la mañana hayamos depositado una ofrenda floral a nuestro Héroe Nacional en el parque que lleva su nombre”, precisa a Invasor Osvaldo Sánchez Naranjo, presidente de la UPEC en la provincia.

Refiere que, a tenor con las complejas circunstancias actuales, la mayoría de las actividades previstas en un lapso de dos semanas tendrán lugar en las sedes de los medios de comunicación provinciales y locales, con el protagonismo de las respectivas delegaciones de base.

Destaca Sánchez Naranjo el punto culminante de las celebraciones, previsto a las 10:00 de la mañana del sábado 14, cuando en la Casa de la Prensa se darán a conocer los ganadores del Concurso Provincial de Periodismo “Saúl Rodríguez Ramos”, y el profesional galardonado en igual instancia con el Premio por la obra de la vida “Orlando Castellanos Molina”.

Lisandra Morales Cruz, comunicadora institucional de la UPEC en el territorio, envió a Invasor el conjunto de propuestas, algunas de ellas concebidas para rendir tributo a la memoria de reporteros avileños y reconocer trayectorias destacadas.

Es el caso del homenaje a periodistas fallecidos que protagonizará la organización de base de Radio Morón en la necrópolis de la Ciudad del gallo, el día 9, mientras los agrupados en Morón TV evocarán a quien fuera directora de ese medio de comunicación, Yarelis Reyes Martínez, el siguiente día.

También el 10 del presente mes, los afiliados de Radio Amanecer prodigarán un agasajo a los jubilados del gremio en Primero de Enero, y el colectivo de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) intercambiará con Magaly Zamora Morejón, fundadora y exdirectora de dicha corresponsalía en el territorio, en tanto los radialistas moronenses proyectan un encuentro en el hogar del locutor y periodista Arquímedes Romo Pérez, una jornada después.

Tampoco pasarán por alto las acciones de superación en función de lograr una mayor efectividad en la generación de contenidos, a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales, y las redes sociales en internet, así como exposiciones y tertulias.

De estas últimas, sobresale la lectura creativa sobre el periodismo narrativo, prevista el día 12, conducida por Luis Raúl Vázquez Muñoz, doctor en Ciencias y periodista de Juventud Rebelde, quien añade que se invitará a miembros de diferentes delegaciones de base y escritores, los cuales pueden traer uno o dos trabajos con aliento narrativo, para leerlos y contar cómo los escribieron, bajo qué influencias y mediante qué métodos.

Otras acciones comprenden la presentación el próximo día 6, del libro El arma secreta de Cuba en Angola, del corresponsal de medios de prensa nacionales Pastor Batista Valdés, y, al cabo de tres fechas, la apertura de la exposición Momentos que contamos, muestra fotográfica y de titulares de las coberturas más relevantes realizadas por el equipo avileño de la ACN en el último año de trabajo, así como el panel dedicado al recuento histórico, anécdotas y desafíos actuales de dicha corresponsalía, planeado para la jornada matutina del venidero 10.

La víspera del Día de la prensa cubana se efectuará la presentación y debate del artículo histórico Un “juego” irrepetible, acerca de la trayectoria del periodista y narrador deportivo Eddy Martin y sus vínculos con Fidel, a propósito del centenario del natalicio del Comandante en Jefe, a cargo del reportero de Invasor Filiberto Pérez Carvajal, en la sede de la UPEC, y un programa especial de Radio Morón al que concurrirán periodistas.

Interrogado acerca de las perspectivas inmediatas de la organización, Osvaldo Sánchez dijo que “entre los propósitos está incentivar y perfeccionar las ideas de los multimedios y lograr convertir en una fortaleza los proyectos aprobados.

“Ello devendrá oportunidad, sobre todo, para el periódico Invasor, que asume su agenda pública solo mediante la comunicación virtual ensayo que servirá a los demás medios de difusión masiva para ampliar el alcance en la generación de contenidos”, puntualizó.

