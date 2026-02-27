Programa «Razones de Cuba» develará detalles sobre intento de infiltración desde Estados Unidos

En una jornada crucial para la transparencia informativa y la defensa de la soberanía nacional, la televisión y la radio cubanas transmitirán esta noche una edición especial del programa «Razones de Cuba».

La emisión, que saldrá al aire al concluir el Noticiero Estelar por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe, así como por Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, tiene como objetivo fundamental exponer ante el pueblo y la comunidad internacional los pormenores de un reciente acto de agresión.

El espacio saldrá al aire para desenmascarar un nuevo intento de desestabilización: la tentativa de infiltración en el territorio nacional por parte de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos.

En un contexto de constante hostigamiento, la transmisión de este programa constituye una herramienta esencial para salvaguardar la tranquilidad ciudadana y reforzar la unidad en torno a la defensa de la soberanía.

Con la comparecencia de altos jefes militares y fiscales, la emisión especial no solo busca informar, sino también educar a la opinión pública sobre las artimañas de grupos contrarrevolucionarios financiados desde el exterior.

De esta manera, se evidencia la importancia de mantener al pueblo debidamente informado como primera línea de defensa contra acciones que pretenden quebrantar el orden interno y la independencia de la nación.

Durante el programa, intervendrán el jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, el jefe de los Servicios Médicos del Ministerio del Interior, el segundo jefe del Órgano especializado de los Delitos contra la Seguridad del Estado y el fiscal jefe de Dirección de la Fiscalía General de la República.

La emisión de hoy reafirma el compromiso de los medios cubanos con la verdad y la necesidad de exponer con pruebas y argumentos sólidos las amenazas que enfrenta el país, garantizando así el derecho del pueblo a conocer y combatir todo intento de vulnerar su paz y autodeterminación

Con información de ACN