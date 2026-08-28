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Aviso de ciclón tropical No. 3: Dolly se disipa sobre las aguas del Atlántico Central

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 28, 2026

La tormenta tropical Dolly ha continuado con un rápido movimiento al oeste sobre las aguas del océano Atlántico central.

En su trayectoria ha encontrado condiciones atmosféricas desfavorables que han propiciado su debilitamiento progresivo y durante esta mañana ha quedado como una onda tropical.

A las once de la mañana de hoy, su región central se localizó en los 15.0 grados de latitud Norte y los 46.9 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 1610 kilómetros al este del arco de las Antillas menores.

En las próximas 12 a 24 horas la onda tropical continuará moviéndose al oeste, acercándose al norte del Arco de las Antillas menores en la noche del sábado y durante el domingo.

A lo largo de su trayectoria las condiciones atmosféricas continuarán desfavorables, por lo que no se espera que el sistema vuelva a alcanzar algún desarrollo tropical.

Este es el último aviso de ciclón tropical que se emitirá sobre este sistema.

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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