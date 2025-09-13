La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (+ Video)

El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, intervino en la Mesa Redonda para explicar los procedimientos que se siguen tras una caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), un hecho que definió como un fenómeno desagradable y extraordinario.

Puntualizó que, aunque cada evento es único y las condiciones del sistema nunca son exactamente las mismas, existen protocolos y procedimientos de restauración rigurosos y refrendados que permiten restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

“Lo primero que se hace –explicó– es evaluar las condiciones en las que quedó el sistema tras el colapso: ver qué unidades generadoras quedaron disponibles y en qué estado se encuentra la red eléctrica para enfrentar la restauración”.

En esta ocasión específica, destacó como una muy buena noticia que ninguna de las centrales termoeléctricas –que son la base para la generación del sistema– hubiera sufrido daños como resultado de la caída.

Una vez evaluadas las condiciones, la primera indicación es activar los microsistemas eléctricos diseñados en el país gracias a la Revolución Energética y a la generación distribuida. Esto permite que, en muy corto tiempo, los centros vitales y la ayuda a la población cuenten con energía. Esta generación distribuida es clave no solo para eso, sino también para poder llevar energía a las grandes termoeléctricas y ayudarlas a arrancar. Puso como ejemplo concreto que, en este evento, la generación distribuida disponible en la refinería de Cienfuegos permitió comenzar a levantar el sistema en la zona central del país.

Guerra Hernández recalcó que en este proceso participa de manera activa todo el sistema de la Unión Eléctrica. No es solo el despacho nacional dando órdenes, sino también los despachos provinciales, los operadores de las centrales y los operadores de las subestaciones.

Enfatizó que un elemento fundamental es la disciplina de operación: cumplir las órdenes estrictamente es lo que garantiza la efectividad del proceso. Gracias a ese trabajo conjunto y disciplinado, se logró tener el sistema eléctrico enlazado a las 10:36 de la mañana y, para la 1:00 de la tarde, ya se tenía energía en todo el país.

Aclaró que el proceso de restauración es dinámico: se comienza con los microsistemas o “islas” operando de forma aislada, pero una vez que estos funcionan con sus parámetros estables, hay que volver a unirlos al sistema eléctrico principal.

Esta es una tarea que requiere gran precisión y coordinación, donde el despacho nacional actúa como el director, pero son los despachos provinciales y los operadores en el terreno quienes finalmente ejecutan las acciones, como los músicos de una orquesta.

Finalmente, el Director de Electricidad atribuyó la eficacia en la restauración a la continua formación y preparación de los recursos humanos, un trabajo al que se le presta mucha atención.

El personal de operación, en su mayoría jóvenes pero con experiencia, se somete a evaluaciones continuas, tanto teóricas como prácticas, para estar preparado para enfrentar eventos extremos como este. Para concluir, reconoció que el verdadero protagonista de la jornada fue el ingeniero Félix y sus compañeros del despacho nacional de carga, quienes estuvieron al frente de las operaciones durante todo el evento.