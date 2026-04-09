Ciego de Ávila despide con honores al campeón olímpico Dany Miranda

Autoridades de la provincia de Ciego de Ávila junto a directivos y jugadores de béisbol cubano rindieron honores a Dany Miranda, campeón olímpico en Atenas 2004 y director de los Tigres, fallecido este domingo, víctima de una complicación intestinal.

Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, encabezaron una de las guardias de honor junto al féretro.

A las honras fúnebres de quien dirigió la selección nacional sub-23 en el pasado Panamericano, donde conquistó el boleto mundialista, también acudieron glorias deportivas y jugadores en activo, entre ellos, el icónico Frederich Cepeda.

Una masiva representación del pueblo avileño, integrantes de los Tigres y otros exponentes del deporte acompañaron a familiares y amigos del legendario jugador durante el postrer tributo hasta el cementerio local.

La noticia de la muerte del director del equipo de Ciego de Ávila, campeón de la III Liga Élite, ha dejado consternada a la familia beisbolera cubana, que ha expresado sus muestras de afecto y solidaridad, a través de las diferentes plataformas digitales, incluidos mensajes de connacionales radicados fuera de la Isla.

Dany Miranda formó parte de una de las generaciones más gloriosas de peloteros avileños y recientemente demostró su potencial como estratega, lo cual confirmó su consagración al deporte nacional cubano.

En 12 temporadas nacionales como jugador, Miranda acumuló 514 carreras anotadas, 542 impulsadas, 1009 jits, 144 tubeyes, 88 jonrones y 36 triples, recibió 429 bases por boletas, se tomó 424 ponches y posteó average de .290.

A la defensa participó en 6841.2 innings de 970 partidos, en los cuales cometió 45 errores para un elevado promedio de .994.

En su currículo también figuran los títulos en las copas del Mundo sub-15 de Mazatlán 1994 y Juvenil de Cuba 1996, así como en la cita universitaria del orbe en Italia 2002.

Tomado de Invasor