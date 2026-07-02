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Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Los Joven Club estarán muy activos en el verano

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 1, 2026

Los Joven Club de Computación y Electrónica en Ciego de Ávila, lo invitan a vivir una experiencia única durante los meses de julio y agosto, con espacios reservados para niños, adolescentes, jóvenes y adultos y así, aprovechar al máximo el tiempo libre mediante la tecnología y la innovación, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La variada programación incluye recreación y entretenimiento como robótica educativa para que los más pequeños desarrollen prototipos y aprendan a programarlos, cursos cortos de navegación por internet, pasarelas de pagos como Transfermóvil, software libre y seguridad informática.

También, se realizarán talleres sobre inteligencia artificial, torneos de vídeos juegos, concursos de pintura, se mantiene la campaña juventud por Cuba, promoción de diversos productos y la mochila con material atractivo y didáctico para la familia, a lo cual se suman los servicios de las instalaciones en cada uno de los municipios, con atención a las personas con discapacidad y adultos mayores, incluyendo zonas rurales y montañosas, con visitas a hogares de niños sin amparo paternal.

El objetivo, en la etapa del verano, es acercar los productos y servicios a la población en cualquier lugar del territorio.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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