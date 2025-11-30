Televisión Avileña

Máximas autoridades de Ciego de Ávila comparecen en Mesa Redonda para informar gestión gubernamental

Nov 29, 2025

El Gobernador de la provincia de Ciego de Ávila, Alfre Menéndez, junto a otros dirigentes gubernamentales, compareció este viernes en el programa televisivo Mesa Redonda para informar sobre el proceso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y los principales resultados económicos y sociales alcanzados en el territorio en lo que va de 2025.

Durante su intervención, Menéndez expuso los avances logrados en los meses posteriores al 26 de Julio, aunque reconoció con transparencia las insatisfacciones que aún persisten en la población, así como la necesidad de redoblar esfuerzos y concretar soluciones.

En el ámbito económico, el Gobernador y Yadiel Pérez Téllez, coordinador de Programas y Objetivos, detallaron los progresos del Programa de Gobierno dirigido a corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en los resultados macroeconómicos y en la producción de alimentos.

Por su parte, Yens Toledano Padrón, también coordinador de Programas y Objetivos, se refirió a las acciones constructivas en ejecución, los resultados alcanzados y las principales afectaciones que actualmente presenta la provincia.

Asimismo, se abordaron las alternativas en marcha, la generalización de buenas prácticas y las proyecciones para cumplir con los compromisos adquiridos con la población.

Finalmente, Edian García Mursuli, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, ofreció detalles sobre los retos y desafíos en la esfera social, con el objetivo de garantizar la satisfacción ciudadana.

Con información tomada del perfil de Facebook Reina Torres Pérez

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

