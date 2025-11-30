Tigres Ganan en la Serie Nacional de Béisbol

Los Tigres de Avellaneda lograron su victoria número 21 en el campeonato cubano de béisbol al derrotar este jueves al conjunto de Mayabeque con marcador de 6-3 en el estadio Nelson Fernández de San José.

La tropa del campeón olímpico Dani Miranda despertó de su letargo ofensivo —tras 18 entradas sin anotar— y conectó la friolera de 14 indiscutibles, aprovechando un error defensivo del equipo contrario.

Un total de seis bateadores avileños lograron al menos dos hits, cinco de los cuales fueron dobles.

El abridor del partido fue Luis Alberto Marrero, quien tuvo una actuación aceptable después de varios días sin lanzar. Sin embargo, la noticia destacada fue la labor del derecho Yunier Batista, quien alcanzó su séptima victoria en el torneo. Tras entrar en la quinta entrada, no permitió imparables, ponchó a ocho y otorgó solo dos boletos.

La derrota fue para Alyacer Álvarez, abridor de Los Huracanes. Por su parte, Frank Alfonso conectó un cuadrangular.

El viernes será día de descanso, y el enfrentamiento se reanudará durante el fin de semana.

En otros resultados:

Leñadores de Las Tunas recuperan la segunda plaza: Los Leñadores de Las Tunas vencieron 6-0 a los Cazadores de Artemisa y aprovecharon que los Cocodrilos de Matanzas dividieron honores para recuperar el segundo puesto de la 64 Serie Nacional de Béisbol. La tropa verdirroja desplazó en la tabla de posiciones a los yumurinos por promedio de juegos ganados, en una jornada donde los líderes Cachorros de Holguín cayeron derrotados. En el estadio Gilberto Ferrales, los tuneros volvieron a blanquear a los Cazadores, apoyados en los lanzamientos de Rubén Rodríguez, quien trabajó cinco entradas, y de Keniel Ferráz, que completó el juego para apuntarse el salvamento. Yudier Rondón encabezó la ofensiva con un jonrón con dos corredores en base.

Cachorros caen en extra innings: Los Cachorros, por su parte, sucumbieron en el césped del José Antonio Huelga ante los Gallos de Sancti Spíritus, con pizarra final de 11-10 en la undécima entrada. Un sencillo de Frederich Cepeda Jr. le puso fin al desafío, tal como su padre ha hecho en numerosas ocasiones a lo largo de su gloriosa carrera. Liuber Gallo sacó la pelota del parque por los ganadores, mientras que por los derrotados lo hizo Jorlis Bravo, en una ofensiva que solo produjo seis inatrapables.

Doble jornada en Matanzas: En el Victoria de Girón, los Toros se impusieron en el primer partido a los Cocodrilos con marcador de 4-3, tras fabricar todas sus carreras en la quinta entrada. Un sencillo de Rafael de Jesús Álvarez y un doble de Reinaldo Almanza impulsaron a dos corredores cada uno, dándole a su equipo la ventaja definitiva. La victoria fue para Rodolfo Soris, quien lanzó seis entradas permitiendo tres carreras, dos de ellas empujadas por sendos imparables de Hanyelo Videt. Brian Alejandro Reyes cargó con el revés. En el segundo juego, vencieron los yumurinos 4-1, gracias a un jonrón de Juan Miguel Martínez y a las dos carreras impulsadas por Videt, quien conectó un doble. Yoannis Yera ponchó a seis bateadores y no aceptó carreras en cinco entradas para llevarse el crédito, mientras que Silvio Iturralde colgó dos argollas y se apuntó el salvamento.

Industriales asegura la serie: En el Latinoamericano, Industriales batió por tercera jornada consecutiva a las Avispas santiagueras, esta vez 9-4, asegurando la serie particular. Yasiel Santoya remolcó dos carreras con un par de sencillos, y la dupla de Ángel Alfredo Hechavarría y Brian Garzón, ambos con dobles en la jornada, también impulsaron a dos compañeros. Misael Fonseca lanzó 2.2 episodios para lograr su quinto éxito en la contienda, y Eider Pérez sufrió el descalabro. Por los derrotados, Carlos Monier conectó un jonrón.

Otros resultados: Los Leopardos de Villa Clara dispusieron 8-1 de los Elefantes de Cienfuegos en el estadio 5 de Septiembre. Leonardo Montero pegó un jonrón para apoyar el trabajo del relevista José Carlos Quesada, quien lanzó siete entradas inmaculadas para llevarse el crédito. Los Alazanes de Granma vencieron 1-0 a los Vegueros de Pinar del Río gracias a un hit impulsor de Yordan Luis Rivas, quien finalizó con marca de 4-3 al bate, incluyendo un doble. En un duelo de equipos en la parte baja de la tabla, los Piratas de La Isla barrieron en un doble juego a los Indios de Guantánamo. En el primer partido ganaron 9-2 con jonrones de José Luis Bring y Alexander Almarales, y excelente relevo de Alberto Hechavarría. En el segundo, se impusieron 3-1 con un sólido pitcheo de Ángel Herrera.

