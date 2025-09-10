Medidas implementadas en Ciego de Ávila ante interrupción eléctrica nacional

Ante la situación de cero generación en el Sistema Eléctrico Nacional provocada por la salida imprevista de la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras», la provincia de Ciego de Ávila activa de inmediato su plan de medidas para enfrentar esta contingencia.

Desde el despacho eléctrico provincial se coordinan las siguientes acciones:

✅ Alimentación a la población: Todas las entidades estatales del Comercio y la Gastronomía, junto a otras instituciones, se han movilizado para elaborar y garantizar la venta de comida a la población en los barrios.

✅ Abasto de agua: Se movilizan todos los carros cisterna disponibles para asegurar el suministro de agua a la comunidad.

✅ Garantía de servicios vitales: Se activan grupos electrógenos para mantener los servicios esenciales en centros de salud y otras instituciones de importancia priorizada.

✅ Generación de energía local: Se trabaja en la puesta en marcha de la Generación en Isla, incorporando por primera vez en este tipo de contingencia la capacidad de los parques solares fotovoltaicos de la provincia.

✅ Transparencia informativa: Los medios de comunicación provinciales, incluida la Televisión Avileña, mantendrán una cobertura permanente para informar a la población sobre la evolución de la situación y las principales medidas adoptadas.

Las autoridades provinciales reiteran el llamado a la tranquilidad ciudadana y el cumplimiento de las orientaciones emitidas oficialmente.

Tomado del perfil de Facebook de Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila