Ministerio del Interior reporta falta de tarjetas para documentos de identidad

Como consecuencia de las afectaciones que provoca el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que se aplica por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, informa a la población, la no disponibilidad de tarjetas para la elaboración de los documentos de identidad.

En tal sentido, aquellas personas que en meses anteriores hicieron la solicitud de un nuevo carné de identidad y se encontraban a la espera del trámite por pérdida, cambio de dirección y deterioro sin posibilidades de identificación, entre otras causales, podrán dirigirse a las oficinas correspondientes a recoger una Certificación de Identidad, en caso que lo requieran.

Se ratifica que las Oficinas de Trámites de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, continuarán atendiendo las solicitudes de carnés de identidad y tarjetas de menor. Sus titulares, en caso de necesitarla, recibirán igualmente, una Certificación de Identidad, hasta que puedan obtener el carné que se emite actualmente.

Por otra parte, se explica que los documentos de identidad que se utilizan, con independencia de la fecha de vencimiento que posean, mantendrán su vigencia siempre que garanticen la plena identificación de su titular, incluyendo el carné en formato de libro y el plasticado.

Las modificaciones temporales que se establecen en la presente nota para el uso del documento de identidad, se darán a conocer a todos los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado que brindan servicio a la población, con el objetivo de que ajusten sus protocolos.

Una vez que se cuente en el país con los insumos necesarios, se reanudará la producción de los carnés de identidad y las tarjetas de menor y se informará oportunamente a la población la fecha estimada para la recogida del documento, teniendo en cuenta el volumen de solicitudes que hasta ese momento se acumulen.

Ante situaciones, dudas o inquietudes que surjan durante este proceso, la población puede comunicarse mediante el correo electrónico diieminintcuba@rem.cu, o al teléfono 18808.

Ofrecemos disculpas por las molestias e inconvenientes que esta situación pueda generar.

Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería

Ministerio del Interior.

Tomado de Cubadebate