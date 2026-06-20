Ministerio de Transporte informa ajustes temporales en la programación de servicios

El Ministerio de Transporte (Mitrans) informó que, conforme a lo expuesto en la Mesa Redonda del pasado 17 de mayo de 2026 y en nota oficial previa del propio organismo, se mantiene la suspensión temporal de la comercialización de capacidades a través de la aplicación «Viajando» y de forma presencial en las agencias de reservación, medida vigente desde el 17 de junio de 2026, con el propósito de proteger a los pasajeros que ya habían adquirido sus boletos con anterioridad.

Actoraron que la decisión se adopta en el contexto del recrudecimiento del cerco económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, con particular incidencia en el abastecimiento de combustibles, lo que ha obligado a los principales operadores del transporte público estatal a realizar ajustes en su programación de servicios.

Las medidas, que entraron en vigor a partir del jueves 18 de junio, incluyen las siguientes disposiciones:

– En el caso de los servicios de Ómnibus Nacionales, se ajusta la programación a tres frecuencias semanales entre La Habana y las cabeceras provinciales. Asimismo, se establece un viaje semanal hacia Manzanillo, Baracoa y Moa, además de los enlaces de Santiago de Cuba con Artemisa y San José de las Lajas.

– Para el sistema ferroviario nacional, se dispone una frecuencia de salida cada 16 días hacia los destinos de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y la ruta Bayamo–Manzanillo.

– Se mantienen las dos frecuencias semanales, los martes y sábados, del servicio marítimo entre la Isla de la Juventud y Batabanó, así como los servicios de MEDIBUS actualmente operados por Ómnibus Nacionales.

– De igual forma, se sostienen los servicios intermodales ómnibus–ferrocarril hacia Baracoa, Niquero y Pilón, ajustados a las salidas de los trenes, así como el enlace marítimo de la Isla de la Juventud con Pinar del Río y Santiago de Cuba, los sábados.

El Mitrans informó que implementarán, además, un nuevo procedimiento para la solicitud de capacidades en estos servicios, mediante la habilitación de oficinas municipales a las que deberá acudir la población interesada en solicitar traslado en las rutas afectadas.

Aclararon que no existen limitaciones para la movilidad de las personas que decidan trasladarse en vehículos particulares, medios operados por trabajadores por cuenta propia, mipymes o medios arrendados, los cuales podrán continuar prestando servicio sin necesidad de autorización o trámite adicional.

Señalaron que el procedimiento establecido tiene como objetivo, en un contexto de limitada disponibilidad del transporte estatal, priorizar la asignación de capacidades para viajes considerados impostergables.

Señalaron que entre las causas priorizadas se incluyen los turnos y altas médicas en territorios donde no opera el servicio de MEDIBUS de Ómnibus Nacionales; el traslado por fallecimiento de familiares cercanos en primer grado de consanguinidad (madre, padre, hijo o hermano); necesidades institucionales vinculadas al ámbito laboral, con prioridad en sectores como la educación y la salud; así como el retorno a los territorios de origen, según lo establecido en la dirección oficial del carnet de identidad.

Precisaron que las capacidades disponibles serán asignadas dando prioridad a estos casos, y completando la oferta con otras solicitudes de traslado por motivos diversos.

Por otra parte, ratificaron que los vuelos nacionales mantienen sus frecuencias y destinos habituales.

Tomado de Granma