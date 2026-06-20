México logró el primer boleto en la Copa del Mundo

La coanfitriona obtuvo su pase a la segunda ronda de 32 en la Copa del Mundo

Este jueves aconteció la segunda jornada mundialista en los dos primeros grupos, sin partidos muy atractivos, pero sí intensos, debido a la conciencia de lo que está en juego: la posibilidad de avanzar a la ronda de 32 o quedar entre los 16 equipos eliminados desde el principio.

República Checa y Sudáfrica protagonizaron el duelo inaugural en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la llave A, y pactaron tablas a un gol, para quedarse ambos con esa misma cantidad de unidades, en una situación muy sensible.

Al minuto inicial el ariete Patrik Schick falló un cabezazo completamente solo que le costaría a su país, aunque poco después se adelantaron por un remate de Michal Sadilek con asistencia de Alexandr Sojka, tras una acción gestada desde el costado diestro en un saque de banda.

En el arranque del complementario Schick volvió a errar con la testa, en esa ocasión a las manos de Ronwen Williams. Todo parecía controlado, pero Pavel Sulc cometió una mano ante un disparo desde la frontal y Teboho Mokoena lo capitalizó al 83. Tras esta igualdad, los dos partirán obligados a vencer en su siguiente presentación para aspirar, al menos, a uno de los mejores terceros puestos.

SUIZA DESPERTÓ AL FINAL Y GOLEÓ A BOSNIA 4-1

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, una vez más, a los habitantes suizos de la llave B les costó derrumbar el arco rival, en un desafío mucho más parejo ante Bosnia, desde las sensaciones, que frente a los cataríes. Sin embargo, el sábado apenas habían empatado a uno, mientras golearon recientemente 4-1 a la otra selección europea, gracias a la aparición del acierto a un cuarto de hora del pitazo final.

Johan Manzambi ingresó al minuto 71 y luego de tres sobre la cancha rompió el abrazo con una tremenda volea dentro del área. La sentencia llegó por una expulsión justa a Tarik Muharemovic cuando intentó frenar con violencia a Breel Embolo en su entrada al área. Él mismo le sirvió un pase a Rubén Vargas para el segundo. Luego, este le cedió la esférica a Manzambi para completar su doblete.

Apenas pisó el césped, Ermin Mahmic enganchó la bola en el aire de modo fantástico para acercar un tanto a los ya condenados, pero aún faltaba un penal cobrado, con la maestría acostumbrada, por Granit Xhaka, hacia su derecha.

El triunfo resulta una catapulta hacia la clasificación, pero también una señal alentadora. ¿Será Manzambi el delantero ansiado durante tanto tiempo para colocar el engranaje faltante en la relojería suiza?

CANADÁ AVASALLÓ A CATAR, 6-0

Los locales canadienses alcanzaron un triunfo de autoridad y holgura en el apartado B que les abre inmensas opciones de avanzar directamente hacia las etapas de muerte súbita.

Sin embargo, sintieron un sabor agridulce pues uno de sus mediocampistas, Ismael Koné, sufrió una terrible lesión de tibia y peroné que lo puede mantener entre cuatro y cinco meses alejado de los estadios, según el reputado periodista Fabrizio Romano.

En el BC Place de Vancouver Cyle Larin abrió el marcador al minuto 16 ante una defensa inocente, para llegar a dos dianas en el certamen, mientras su compañero Jonathan David marcó el segundo hat-trick, tras el de Lionel Messi, y lo alcanzó en la cima de la clasificación goleadora. En los minutos 29, 45+3 y 90+2 mostró el instinto de los matadores, bien ubicado en el área, incluida una volea para aprovechar un rebote.

Nathan Saliba, quien asistió en el último tanto del artillero, convirtió un espectacular tiro libre a la base de su poste derecho, al 64, y Mohamed Al-Manai terminó por empujar el esférico en su propio arco al 75, por si restara ver algo.

Además, los cataríes padecieron las expulsiones de Homam Ahmed (en una falta casi inexistente) y la de Assim Madibo, el causante del infortunio de Koné, aunque, por supuesto, a nadie le dolió tanto como a él provocar esa fractura.

La batalla por ser el máximo perforador de redes luce muy interesante, pues a Messi y David los siguen un total de nueve futbolistas, entre ellos estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

LOS MEXICANOS HACIA EL CIELITO LINDO DE LA RONDA DE 32

México aseguró su presencia en la próxima fase de la contienda cuando doblegó a Corea del Sur, por la mínima, en el Estadio Akron de Guadalajara, en partido perteneciente a la agrupación A.

El volante Luis Romo, al minuto 50, hizo pagar una mala salida del portero Seung-Gyu Kim, quien saltó para asegurar el balón en sus guantes y se le escapó.

Contaron con otras ocasiones como un gran cambio de banda de izquierda a derecha, de Julián Quiñones para Raúl Alonso Jiménez, quien intentó una tijera tras un control un poco largo que le dio opción al guardavallas de cerrarle la puerta.

El custodio de los tres palos centroamericanos, Raúl Rangel, logró una doble salvada milagrosa ante un cabezazo de Gue Sung-Cho y un tiro desde el suelo de Hyeon-Gyu Oh, todo en el área chica, para preservar la ventaja, tan frágil como importante, de los primeros asegurados en la próxima ronda.

Tomado de Granma