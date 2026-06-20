La fundación Nicolás Guillén en Morón y su impacto cultural en Ciego de Ávila

La filial de la fundación Nicolás Guillén en el municipio de Morón se ha consolidado como un verdadero baluarte de la cultura en la provincia de Ciego de Ávila desde su creación en 2004.

A lo largo de los años, ha desarrollado un trabajo sostenido y significativo, apoyándose en proyectos diversos que abarcan el ámbito audiovisual, académico y cultural, así como en iniciativas dedicadas a la trova, al libro Las barcas de cristal y La amahaca, entre otros.

Este último proyecto ha sido particularmente valioso para rendir homenaje a figuras destacadas de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el campeón olímpico y recordista mundial de salto alto, Javier Sotomayor, el renombrado pelotero y director de equipos, Roger Machado, y los escritores Miguel Barnet, y Félix Sánchez, por solo citar algunos.

La labor de esta filial no solo se ha centrado en la difusión de la vida y obra de Nicolás Guillén, sino que, también, ha contribuido a resaltar los valores más auténticos de la cultura avileña.

Su presidente, el historiador Larry Morales, ha enfatizado la importancia de ajustar horarios y fechas de los proyectos para facilitar la asistencia del público, especialmente, en el contexto actual que vive el país y así mantener la vitalidad de las instituciones.

Los intercambios entre los invitados, la prensa y el público han generado momentos inolvidables que enriquecen la experiencia cultural en Morón.

Además, la colaboración con la dirección de cultura y otras entidades, así como la participación activa de amigos de países latinoamericanos y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, han fortalecido aún más esta red cultural.

La filial de la Fundación Nicolás Guillén en Morón se erige como un espacio fundamental para el desarrollo cultural en Ciego de Ávila, ofreciendo a sus habitantes una variedad de opciones que celebran y preservan el legado cultural del territorio.

Tomado de Invasor