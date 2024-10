MiTurno: Nuevo servicio de Transfermóvil para la compra de divisas en Cadeca

En los próximos días entrará en funcionamiento MiTurno, el nuevo servicio de Transfermóvil para reservar turno con vistas a la compra de divisas en Cadeca, opción que hasta el presente había corrido a cargo de la plataforma Ticket.

Así dio a conocer a CubaSí el director de soporte y desarrollo de la división de productos digitales, MSc. Julio Antonio García Trápaga, quien precisó que, como parte de una nueva versión de Transfermóvil, el servicio MiTurno es resultado de un trabajo conjunto con Cadeca para lograr un mayor acceso dentro de nuestra sociedad, que incluye no solo a los suscriptores móviles bancarizados -ya sean terminales con sistema operativo Android (apk de Transfermóvil) o IOS (utilizando los códigos cortos de Transfermóvil)-, sino a los no bancarizados a través del monedero móvil Mi Transfer que es otra opción de pagos que presenta la apk de Transfermóvil. El acceso a esta modalidad tendrá alcance nacional.

Una vez descargada la aplicación, la misma estará disponible desde el monedero MiTransfer y los tres bancos que se encuentran dentro de Transfermóvil: Banco Popular de Ahorro (BPA), Banco Metropolitano (BANMET) y Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).

Desde las mismas se podrá solicitar el turno, consultar el avance de la cola y eliminar el turno. MiTurno no demanda de habilidades ni conocimientos especiales para su uso, que puede ser de forma intuitiva.

¿Cómo reservar el turno?

Una vez autenticado dentro de la aplicación, el cliente selecciona dentro de la opción MiTurno «Solicitar el turno». A continuación aparece un simple formulario en el que el usuario escoge el tipo de servicio (Compra de Divisas en Cadeca), la provincia y la sucursal de Cadeca. Adicionalmente debe escribir el número carnet de identidad del beneficiario y de manera opcional el número de teléfono móvil a confirmar.

La reserva del turno tendrá un costo de 10 CUP y el número de orden en la cola le llegará al cliente por un SMS. Este pago se realiza dentro del mismo proceso de solicitud indicando el PIN y la tarjeta bancaria si está dentro de las opciones de Transfermóvil de alguno de los tres bancos o cuenta virtual del monedero móvil si lo hace desde Mi Transfer.

Finalmente, marca la opción aceptar y se le asigna un número de turno en la sucursal de Cadeca seleccionada. Como respuesta, el usuario recibirá un sms con toda la información necesaria incluido el número de turno y la posición actual de la cola (por qué número va la cola).

García Trápaga subrayó que en lo adelante este servicio se ofrecerá a través de Transfermóvil y se respetará el turno de los clientes que ya han reservado por Ticket, los cuales recibirán una notificación inicial de su estado en el sistema vía correo electrónico según los datos declarados en la aplicación de Ticket.

A partir de que salga la aplicación en Transfermóvil, los nuevos turnos se adicionarán de manera consecutiva a la lista de espera ya existente y las notificaciones se realizaran vía sms como es habitual.

Para consultar el avance de la lista de espera se pueden realizar las consultas necesarias y, en esta nueva opción -a diferencia de la alternativa hasta ahora vigente donde el número de orden va decreciendo a medida que la cola avanza- se le dará a conocer al interesado su número de orden en la cola, el cual será siempre constante, y en qué número quedó la lista de espera o cola, como usualmente se le llama, procedimiento similar al de las colas tradicionales donde se pregunta «por cuál número va».

Cuando falten 24 horas para que le corresponda el turno, el cliente recibe un mensaje de texto en su móvil emitido por Transfermóvil avisándole que al día siguiente le corresponde comprar, y el propio día de la compra igual recibe un segundo SMS con el recordatorio. Este aviso incluye al número de confirmación que se declaró en el momento de la solicitud del turno.

¿Cuántos turnos puede sacar un cliente?

Cada persona puede sacar hasta 4 turnos con sus respectivos Carnet de Identidad. Se mantiene la norma de que el cliente solo puede estar en una única lista de espera o cola. Solo luego de haber efectuado la compra de la divisa cuando le corresponda el turno, podrá nuevamente sacar otro turno.

Cada oficina de Cadeca atiende diariamente una cantidad determinada de turnos para la compra divisa, en dependencia de la disponibilidad de la misma. La cantidad tope a comprar, como hasta ahora, será de 100 USD, al cambio oficial.

Posibilidades para consultar por dónde va la cola y para cambiar el turno

El cliente tendrá la facilidad de declarar una fecha a partir de la cual tendría disponibilidad de asistir a la oficina de Cadeca, siempre antes de la asignación de la fecha que otorga la entidad para asistir a la sucursal a efectuar la compra de divisas, que por lo general se realiza 24 horas antes. Es un proceso similar al que existía con Ticket.

García Trápaga explica que, cuando el cliente sepa que no podrá asistir en un período determinado, aplica esta opción, que implica que en el momento de asignación de la fecha del turno por Cadeca (24 horas antes) y si le tocara a esta persona, se realizaría una rotación en la cola, que continúa avanzando. En tal caso, cuando se alcance la fecha indicada por el usuario y se vuelvan asignar fechas a los turnos, será incluido.

Si una vez llegada la fecha indicada por el cliente, aun no le ha correspondido el turno, debe mantenerse a la espera del aviso. Quien no asista a Cadeca cuando se le avisa, pierde el derecho a la compra, como actualmente sucede con Ticket. Los casos que por una excepcionalidad no puedan asistir a la oficina de Cadeca se canalizan por las vías establecidas por esta institución como hasta ahora.

En el caso que alguien desista de hacer la compra una vez adquirido el turno puede seleccionar la opción Eliminar.

La cola, detalla el directivo de Transfermóvil, avanza una vez al día a partir de la cantidad de turnos indicados por Cadeca de acuerdo a su disponibilidad.

La consulta del avance de esa lista de espera se puedehacer en dos modalidades: consulta integrada o por carnet de identidad. En el primer caso se devuelven todas las solicitudes de turnos adquiridas por el usuario (máximo 4 solicitudes) con los detalles de la cola respectiva. La segunda opción solo brinda la información del estado del turno asociado a un carnet de identidad especificado en la operación.

Los clientes que tengan su número en MiTurno mediante el uso del monedero MiTransfer, sí podrán consultar de manera personal, con su número de Carnet de Identidad, el avance de la cola, sin depender de que la gestión la haga quien sacó los turnos o el número celular a notificar.

Transfermóvil, una alternativa siempre renovándose

Transfermóvil, la aplicación desarrollada por ETECSA de conjunto con el Banco Popular de Ahorro (BPA), Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Metropolitano (BANMET) para dispositivos móviles con sistema operativo Android, continúa creciendo y perfeccionándose.

Cuenta ya con 5,2 millones de usuarios, mantiene un crecimiento sostenido de entre 1,500 y 2,000 usuarios diariamente y ya ha superado los 900 millones de operaciones en lo que va de año.

Transfermóvil representa más del 70% de las operaciones de pago electrónicas que se realizan en Cuba.

Interrogado acerca de las dificultades con que tropiezan los clientes para realizar sus pagos electrónicos, los cuales han ido en aumento con el proceso de bancarización, García Trápaga explica que Transfermóvil, como pasarela de pago se interconecta con varias plataformas, incluidas las del sistema bancario, y si algún elementos de esas plataformas presenta algún tipo de indisponibilidad temporal, ello va a incidir, de cara al usuario, en la disponibilidad de la gestión de pago que se hace mediante Transfermóvil, aunque no sea esta en sí misma la que presenta la dificultad.

Dicha aplicación, que cumplirá 10 años de creada el venidero 10 de febrero, incluye más de 70 servicios. En particular, el monedero móvil MiTransfer, ya con un año y medio de funcionamiento, supera los 530 mil usuarios.

Los avances y logros de Transfermóvil son debidos, además del desempeño de su equipo, a un proceso inversionista que desde hace dos años se realiza sobre la plataforma, garantizando su redundancia geográfica y redundancia local también. Dichas inversiones, a cargo de ETECSA y que en la actualidad continúan, fortalece la plataforma garantizando su disponibilidad, incluso fuera de la llamada redundancia geográfica, la cual permite que si en un sitio determinado surge alguna afectación, desde otro lugar se puede responder a la demanda del servicio.

Se trata, precisa García Trápaga, de un proceso inversionista por etapas, que no es finito, sino continuo, avanza en la medida que crece la demanda. Igual suceden con los servicios, hay que seguir creando nuevas opciones dentro de Transfermóvil que faciliten el desarrollo de nuestra sociedad, ya sea en el orden social como económico. Hay que seguir avanzando y mejorando lo ya realizado. La mejora constante es uno de los pilares del desarrollo. Nuestra responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo es infinita, de ahí que no escatimamos esfuerzos ni tiempo para continuar creciendo en nuevos servicios.

Actualmente, Transfermóvil se encuentra con un funcionamiento estable, enfatiza el directivo, y cuenta con todas las capacidades, incluso para los próximos crecimientos, en los venideros meses y también años.

Un equipo integrado por 27 capacitados profesionales, con una edad promedio inferior a los38 años y la mayoría con más de cinco años de experiencia en su especialidad, labora en Transfermóvil que periódicamente lanza nuevas versiones.

En esta última(V1.241002) que verá la luz próximamente, además de la novedad MiTurno, se incorporan más alternativas de reservación para visitar sitios patrimoniales. Luego de una larga data de trabajo con la Oficina de Facilitación (OFA) , hace poco más de un año inició la posibilidad de reservar mediante pago a través de Transfemóvil visitas a sitios patrimoniales de La Habana.

Ahora, también esas reservas se extienden a otros enclaves patrimoniales del país: En Matanzas, El Castillo de San Severino; en Cienfuegos, el Castillo de Jagua; en Santiago de Cuba, el Castillo de San Pedro de la Roca; y en el caso de La Habana se incluyen otros espacios como el Museo de Ron y el Numismático, entre otros, la mayoría localizados en el llamado casco histórico de la ciudad.

Tomado de Granma