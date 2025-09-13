Televisión Avileña

Morón: acciones comunitarias mejoran la calidad de vida en Consejo Popular El Vaquerito

Sep 12, 2025

La creación de mejores condiciones de vida para la población constituye un objetivo prioritario para los factores comunitarios del Consejo Popular El Vaquerito, uno de los más apartados del municipio de Morón.

De acuerdo con declaraciones de Tania Ester Benites Martínez, presidenta del Consejo, durante el mes de septiembre se han implementado varias acciones dirigidas a cumplir con dichas proyecciones.

Entre las iniciativas destacan:

  • Un donativo de mochilas, luncheras y zapatos entregado por trabajadores sociales a estudiantes de la institución educativa «Abel Santamaría Cuadrado».

  • Aportes de alimentos por parte de campesinos y trabajadores por cuenta propia al comedor del Sistema de Atención a la Familia, destinados a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

  • La incorporación de un ómnibus que cubre la ruta Vaquerito-Hospital, mejorando la accesibilidad de los residentes.

Benítez Martínez enfatizó que, pese a la lejanía de la comunidad, el trabajo cohesionado entre todos los factores locales ha permitido avanzar en la solución de planteamientos electorales y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto de instituciones, sector no estatal y comunidad para addressing desafíos sociales en zonas de difícil acceso.

      

Por Kenia Lopez Martinez

