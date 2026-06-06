Reactivan en Cuba producción de citostáticos

En un contexto de severas limitaciones económicas y recrudecimiento del bloqueo, Cuba da un paso decisivo para respaldar la atención a pacientes oncológicos.

La planta de citostáticos de Laboratorios AICA reinició sus operaciones productivas luego de culminar un proceso inversionista dirigido a ampliar sus capacidades, una noticia que ratifica la voluntad del Estado cubano de priorizar la vida y la salud de su pueblo.

La presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, recibió en la instalación al ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, en una jornada que evidenció el trabajo integrado entre la industria biofarmacéutica, el Minsap y el Gobierno cubano, factor clave para lograr esta reactivación pese al complejo escenario actual.

De acuerdo con una publicación del grupo biofarmacéutico en Facebook, durante el recorrido, especialistas explicaron que la puesta en marcha constituye un proceso de arrancada escalonado y controlado, en el que cada fase productiva se activa de manera gradual para asegurar la estabilidad tecnológica y la calidad de los fármacos.

La planta, ahora con mayores capacidades, tiene la responsabilidad de tributar 16 citostáticos al Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos. La producción se retomará priorizando aquellos medicamentos de mayor criticidad clínica, según los cronogramas acordados con el Ministerio de Salud Pública.

Al asistir al reinicio de operaciones de la planta de citostáticos de Laboratorios AICA, Portal Miranda significó que, en medio de limitaciones económicas, su puesta en marcha contribuirá a garantizar medicamentos para el tratamiento del cáncer.

Por su parte, Mayda Mauri Pérez subrayó el momento actual y destacó la alianza sólida entre los sectores biofarmacéutico y sanitario como pilar esencial para sostener el suministro de medicamentos oncológicos a la población cubana, a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

La visita contó también con la presencia de médicos oncólogos, quienes intercambiaron criterios con los directivos sobre las prioridades terapéuticas, asegurando así que la producción responda directamente a las necesidades clínicas de los pacientes.

La reactivación de esta planta no es un hecho aislado: constituye una muestra elocuente de cómo la industria biotecnológica cubana y el Sistema de Salud Pública trabajan en total alianza, bajo un mismo objetivo: garantizar la cobertura de medicamentos esenciales en el momento más apremiante. En un país que enfrenta carencias inducidas desde el exterior, cada fármaco producido en esta planta representa soberanía, esperanza y el compromiso con el derecho a la salud de todos los cubanos.

Tomado de Granma