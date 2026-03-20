“Recicla hoy para vivir mañana” llega a Ciego de Ávila

En saludo al Día Mundial del Reciclaje, la Empresa de Recuperación de Materias Primas en Ciego de Ávila puso en marcha una campaña comunicativa bajo el lema “Recicla hoy para vivir mañana”.

La iniciativa tiene como propósito fortalecer la conciencia ambiental y promover la participación activa de la población y los actores económicos en la recuperación de materias primas.

Durante el lanzamiento de la campaña, que contó con la presencia de periodistas del territorio, directivos de la entidad insistieron en la necesidad de rescatar la cultura del reciclaje.

En años anteriores, esta práctica contó con una significativa participación de las organizaciones de base y las comunidades, un impulso que hoy resulta imprescindible retomar para contribuir a la economía del país, proteger el medio ambiente y preservar los recursos naturales.

Uno de los objetivos centrales de la campaña es acercar a la población, así como a las entidades estatales, trabajadores por cuenta propia y mipymes, a la actividad de recuperación.

Los especialistas señalaron que gran parte de los materiales recuperables —como envases y cajas— aún terminan en vertederos, cuando podrían reincorporarse a los ciclos productivos mediante procesos de limpieza y esterilización, generando así beneficios económicos tangibles.

En el contexto de la Jornada de la Prensa Cubana, celebrada cada 14 de marzo, los periodistas avileños fueron homenajeados y reconocidos por su labor en la divulgación de estos temas.

La campaña, que se extenderá en el tiempo, hace un llamado explícito a los medios de comunicación para que apoyen la difusión de este mensaje de bien público a través de la televisión, la radio y otros espacios informativos, con el fin de llegar a todos los grupos etarios: niños, jóvenes y adultos mayores.

“Recicla hoy para vivir mañana” busca, en esencia, transformar residuos en recursos y demostrar que el reciclaje, como práctica cotidiana y necesaria, es una vía directa hacia el desarrollo sostenible del territorio.

Tomado de Invasor