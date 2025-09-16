Televisión Avileña

Néstor Labrada: maestro de generaciones en la TV Avileña

Youry Santana Gonzalez

Sep 16, 2025

Si hay alguien que ha sido maestro de generaciones en la televisión avileña, ese es Néstor Labrada. Muchos han bebido de su sabiduría, y más de uno le debe un consejo oportuno o una lección de vida.

Labrada es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la televisión en Ciego de Ávila. Su trayectoria, marcada por contribuciones duraderas y un compromiso excepcional, lo convierte en una figura insustituible para TV Avileña.

Inició su carrera en la televisión en 1983 y fundó TV Avileña el 6 de septiembre de 2000, desempeñando un papel clave en el establecimiento y desarrollo de esta emisora. Con más de cuatro décadas de trabajo, es reconocido como el trabajador más longevo de la televisión avileña.

Su creatividad y dedicación quedaron reflejadas en programas que marcaron huella en la audiencia:

  • Raíces

  • Caminantes

  • La Moto

  • El Palmar de Pepe y Joaquina

  • Con Permiso de la Historia

  • Para el Bien de Todos

  • Noticiero

  • Enlace Cuba

  • Zona Franca

  • Cartas en la Mesa

  • La Cigarra y la Hormiga

  • Paisajes

Labrada recibió el Premio Orlando Castellano por la obra de toda una vida, galardón que honra sus contribuciones significativas a la televisión local. Además, cuenta con múltiples premios y condecoraciones que reflejan su impacto y dedicación.

A través de programas como «Raíces» y «Con Permiso de la Historia», jugó un papel vital en la preservación y promoción de la cultura y la historia local, dejando un archivo audiovisual invaluable para las futuras generaciones.

Su carrera y compromiso sirven de inspiración para muchos, especialmente para quienes integran la televisión avileña. La impronta de Néstor Labrada permanecerá para siempre en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. ¡Felicidades, Maestro!

Youry Santana Gonzalez

