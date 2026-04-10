Noche de hermandad y música femenina en Artex

El patio de Artex no fue solo un escenario, sino un lugar donde la amistad se hizo canción. Niurka Reyes y sus amigas regalaron una noche que difícilmente se borrará de la memoria.

Fue un verdadero espectáculo de esos que hacen vibrar el alma. Sobre las tablas, seis mujeres talentosas, dueñas de su arte y de su coraje, demostraron que cuando la hermandad se une al talento, ocurre la magia.

Patricia Hernández, con su voz que acaricia y desafía; Sisi Medina, derrochando carisma y sentimiento; Marlenim Pina, dueña de una proyección escénica impecable; Estrellita Vergara, que brilló con luz propia; Minerva Portales, pura fuerza; y la propia Niurka Reyes, figura que con su estilo cautiva hasta los rincones más oscuros del alma.

Pero aquello no fue un simple concierto. Fue una declaración de principios. Una noche de empoderamiento femenino en estado puro. Cada interpretación fue un latido compartido, un abrazo sonoro que decía, sin necesidad de palabras: «Aquí estamos, y somos invencibles».

El público, cómplice y agradecido, no escatimó aplausos ni halagos. Aplaudió hasta con el corazón, agasajó a cada una de estas artistas como merecen las leyendas que recién empiezan y las amigas que nunca terminan.

Y como toda historia que sabe a reencuentro, Niurka Reyes, fiel a su esencia, se despidió con la promesa más hermosa: la de volver. Porque este encuentro entre amigas no fue un final, sino la puerta abierta a una tradición que ya se anhela.