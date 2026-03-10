Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Obtiene Majagua  la condición de Municipio Integral en Comercio y Servicios

PorYeilys Rodríguez

Mar 9, 2026 #Ciego de Ávila, #Comercio, #Fernando Chenar Piña, #Gastronomía., #Majagua, #Mincin, #PCC

La Empresa de Comercio, Gastronomía y Servicios del municipio de Majagua alcanzó resultados satisfactorios al cierre de 2025, gracias a la implementación de diversas acciones para incrementar las ventas y buscar alternativas de abastecimiento.

Este logro, posible por el esfuerzo de directivos y trabajadores en pos de cumplir los indicadores económicos y superar en más de un 150 por ciento los ingresos planificados, le valió al sector majagüense convertirse en el mejor de su tipo en la provincia de Ciego de Ávila y merecer la condición de municipio integral.

Al acto de entrega asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, miembros del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y representantes del sindicato del ramo a nivel provincial y municipal. También estuvieron presentes directivos y trabajadores destacados de los diez municipios avileños.

La celebración, enmarcada en el aniversario 65 de la fundación del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), sirvió también para agasajar a otras unidades destacadas de los municipios de Ciro Redondo y Venezuela, así como a la Empresa Provincial de Alojamiento. De igual manera se entregó la Distinción Fernando Chenar Piña a trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector.

Al concluir la jornada, Zuleidy Pérez Hernández, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, destacó que los majagüenses saben actuar ante las limitaciones económicas para ofrecer mejores servicios a la población. Asimismo, instó a los afiliados a contribuir a la recuperación de la economía del país mediante el incremento de las ofertas y a continuar trabajando por el perfeccionamiento y la calidad de los servicios.

 

 

 

Por Yeilys Rodríguez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Morón celebra el Día de la Mujer… en los surcos

Mar 9, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Desarrollan en Morón Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media

Mar 9, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Ministro del CITMA resalta historia de vida del doctor Celso Pazos

Mar 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Morón celebra el Día de la Mujer… en los surcos

9 de marzo de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Desarrollan en Morón Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media

9 de marzo de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Deporte

Cuba derrota a Colombia y suma su segunda victoria en el VI Clásico Mundial de Béisbol

9 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Ministro del CITMA resalta historia de vida del doctor Celso Pazos

9 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila