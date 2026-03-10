Obtiene Majagua  la condición de Municipio Integral en Comercio y Servicios

La Empresa de Comercio, Gastronomía y Servicios del municipio de Majagua alcanzó resultados satisfactorios al cierre de 2025, gracias a la implementación de diversas acciones para incrementar las ventas y buscar alternativas de abastecimiento.

Este logro, posible por el esfuerzo de directivos y trabajadores en pos de cumplir los indicadores económicos y superar en más de un 150 por ciento los ingresos planificados, le valió al sector majagüense convertirse en el mejor de su tipo en la provincia de Ciego de Ávila y merecer la condición de municipio integral.

Al acto de entrega asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, miembros del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y representantes del sindicato del ramo a nivel provincial y municipal. También estuvieron presentes directivos y trabajadores destacados de los diez municipios avileños.

La celebración, enmarcada en el aniversario 65 de la fundación del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), sirvió también para agasajar a otras unidades destacadas de los municipios de Ciro Redondo y Venezuela, así como a la Empresa Provincial de Alojamiento. De igual manera se entregó la Distinción Fernando Chenar Piña a trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector.

Al concluir la jornada, Zuleidy Pérez Hernández, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, destacó que los majagüenses saben actuar ante las limitaciones económicas para ofrecer mejores servicios a la población. Asimismo, instó a los afiliados a contribuir a la recuperación de la economía del país mediante el incremento de las ofertas y a continuar trabajando por el perfeccionamiento y la calidad de los servicios.