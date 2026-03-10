El Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba (Tabacuba) persevera en un grupo de prioridades para impulsar la producción tabacalera en el montañoso Florencia y otros municipios de Ciego de Ávila

Un programa de desarrollo prioriza Tabacuba, que persevera en la inversión de recursos para impulsar la producción tabacalera en el montañoso territorio de Florencia y propagar más que el aroma de la hoja hacia los demás municipios de la central provincia cubana de Ciego de Ávila.

“El proyecto posee requisitos esenciales, tales como tener como mínimo 36 hectáreas, agua, energía eléctrica y tierras aptas para el cultivo del tabaco quienes se integren a la materialización de sus objetivos”, expresó William Burgos Oria, director general de la Empresa Agropecuaria Florencia, principal productora y rectora del programa tabacalero en el territorio avileño.

Argumentó que tres productores de avanzada abrieron la senda y ocho le siguieron los pasos en la segunda etapa. “Hicimos un levantamiento junto al grupo Tabacuba para incorporar a otros 15 compañeros”, añadió.

“Este es un proyecto bondadoso”, dijo y ejemplificó: “Incluye seis casas de cura controlada que posibilita en un término de 30 días ir beneficiando el tabaco, un almacén para el producto beneficiado,12 hectáreas con sistemas de riego por goteo y las otras 24, en el tiempo que no se utilicen en el cultivo principal, se dedican a viandas, hortalizas y granos.

“Otro beneficio es que el productor puede poseer una escogida particular que ofrece empleo fundamentalmente a mujeres dedicadas a beneficiar, enterciar y entregarle un porcentaje en ramas a nuestra empresa.

“Además, cuentan con túneles de última generación, con fertirriego incluido, para la producción de las posturas y variedades de semillas. Esto asegura un desarrollo tecnológico que protege de las lluvias, porque tenemos semilleros tradicionales con la raíz al descubierto que se afectan en tiempo de precipitaciones en exceso”.

Explicó que, aunque insuficiente hoy ante el déficit de combustible, cuentan con un camión cisterna para llevar el petróleo hasta las fincas. En tanto, la maquinaria es de alta tecnología, pues cuentan ya con 15 tractores de 90 caballos de fuerza, procedentes de China.

Burgos Oria enfatizó que una novedad para la atención a los productores será la tienda del tabacalero, con vistas a facilitarle útiles para el hogar, recursos destinados a la labor en el campo y otras ventas con la divisa que les proporciona la producción tabacalera.

Las bondades son tan diversas como los desafíos: cumplir el plan de siembra de casi 800 hectáreas de tabaco tapado y al sol, en cuyo empeño lograron plantar más de 584 antes del cierre de febrero pasado, y potenciar la producción de viandas, hortalizas, granos y frutas, por ser este otro de sus encargos estatales que contribuyó al cumplimiento al 111 por ciento del plan de ventas el año pasado, por parte del colectivo de la agropecuaria Florencia.

Tomado de Invasor