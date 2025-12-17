Palestina llama al mundo a detener colonización israelí

La Presidencia palestina llamó al mundo a detener la continua colonización israelí en la ocupada Cisjordania, incluida la zona oriental de Jerusalén, y obligar a ese país a permitir la entrada de más ayuda a Gaza.

Nabil Abu Rudeineh, portavoz oficial de la Presidencia, afirmó en un comunicado que esa estrategia expansionista desafía el derecho internacional.

Como ejemplo citó la reciente legalización, por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, de 19 puestos de avanzada levantados por extremistas judíos en tierras palestinas.

Aunque la ONU y el mundo consideran ilegales todas las colonias israelíes en Cisjordania y Jerusalén oriental, las autoridades de ese país distinguen entre las autorizadas y las que no.

Abu Rudeineh advirtió sobre la destrucción de Gaza, los continuos ataques del Ejército en los territorios ocupados, la demolición de viviendas en Cisjordania y el desplazamiento de sus residentes, además del terrorismo sistemático ejecutado por los colonos.

Ante esa situación, llamó a Estados Unidos, principal aliado de Israel, a intervenir de forma inmediata con el fin de evitar el colapso de la tregua vigente en Gaza y terminar con las incursiones en la Ribera Occidental.

Este fin de semana, el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, condenó el respaldo del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, a la legalización de los 19 puestos de avanzada.

El dirigente palestino calificó de “flagrante violación del derecho internacional” la justificación de Huckabee.

La afirmación de que estas medidas no constituyen una anexión ni una declaración de soberanía es un intento de manipular la terminología jurídica y política, subrayó.

Fattouh denunció que los asentamientos son parte integral de la ocupación israelí y socavan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia calificó de ilegal la ocupación de la Ribera Occidental y exigió el fin de los asentamientos y la evacuación de los colonos.

Más de 750 000 judíos viven en la actualidad en ese territorio, incluida Jerusalén Este, distribuidos en más de 180 asentamientos y 250 puestos de avanzada, según datos oficiales.

También en julio, el Parlamento israelí aprobó una moción no vinculante que aboga por la anexión de esa región palestina, ocupada de forma ilegal, según las leyes internacionales.