Perfeccionan sistemas de gestión energética en hoteles de Cuba

Avanzar hacia un uso más eficiente de la energía, en correspondencia con la Norma Cubana (NC ISO-50001:2019 Sistema de Gestión de la Energía-Requisitos de Orientación para su Uso) es propósito fundamental en 13 instalaciones hoteleras de los destinos turísticos Varadero y Jardines del Rey.

Vinculadas al Proyecto Internacional Turismo Sostenible, liderado por la Agencia de Medio Ambiente e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Ministerio del Turismo como principal beneficiario, esta iniciativa cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el gobierno cubano.

María Tomás Zerquera, especialista comercial del Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (Cubaenergía), precisó en declaraciones para la Agencia Cubana de Noticias que esta semana prosiguen el trabajo con la información documentada para implementar la referida normativa y la posterior auditoría energética.

Turismo Sostenible promueve acciones orientadas a conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, esto último asociado también a las labores de montaje de equipamiento tecnológico que proporciona datos de interés para encaminarse hacia la eficiencia energética.

Los empeños contemplan la ubicación de cuatro estaciones meteorológicas automáticas (EMA) ─distribuidas de forma equitativa entre Varadero y Jardines del Rey─, lo que permitirá evaluar el comportamiento de las variables meteorológicas y su influencia en el consumo eléctrico.

A ello se suman sistemas de monitoreo en tiempo real (sensores) que facilitan el control del gasto eléctrico en los espacios de mayor demanda; y se presentan propuestas de sistemas solares térmicos más eficientes para el calentamiento de agua, además de recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los existentes.

Con estas herramientas será posible confeccionar una línea base e instaurar modelos de eficiencia energética que consideren, incluso, las características y los hábitos de consumo de los clientes según países de origen, de manera que los servicios de alojamiento y las operaciones hoteleras en general se orienten hacia el uso racional.

A las tareas de asesoramiento se integran expertos del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, adscrito a la Universidad de La Habana, cuya experticia posibilita cumplir de forma progresiva con los objetivos propuestos y compromisos internacionales relacionados con la mitigación del cambio climático.

El proyecto internacional labora desde 2023 en tareas de capacitación y técnicas orientadas al logro de la eficiencia energética en instalaciones hoteleras de Varadero y Jardines del Rey, principales destinos de sol y playa de Cuba y entre los más prominentes de la región del Caribe.

La implementación de modelos de eficiencia energética en instalaciones hoteleras es de importancia estratégica, económica y ambiental, fundamentalmente en el contexto cubano, al existir limitaciones para la generación y distribución de electricidad, aunque los destinos turísticos se encuentran protegidos.

Esta forma de gestión se convierte en pilar esencial para la sostenibilidad operativa y financiera en los establecimientos, y mejora la competitividad al poder ofrecer servicios más estables.

Además, trasciende lo económico al fortalecer la imagen y el compromiso ecológico, factor cada vez más valorado en el mercado turístico internacional.

Al reducir el consumo de combustibles fósiles, necesarios para la generación de electricidad, se reduce la huella de carbono, lo que se alinea con las tendencias mundiales de turismo sostenible y responsabilidad ambiental.

Más que una medida de ahorro, se trata de una inversión indispensable que garantiza mayor autonomía, rentabilidad y resiliencia ante la volatilidad de los precios de portadores energéticos, a la vez que contribuye a los objetivos nacionales de soberanía energética y desarrollo sostenible de este importante sector de la economía cubana.

