Redistribución de fondos de salario beneficia a trabajadores avileños (+Video)

Trabajadores de las unidades presupuestadas en Ciego de Ávila comenzarán a ver, a partir de diciembre, un impacto positivo directo en sus ingresos gracias a la aplicación del Acuerdo 10.199 del Consejo de Ministros.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 11 de agosto, autoriza a redistribuir de manera ordenada los salarios no ejecutados, beneficiando al personal que asume recargas de trabajo por vacantes o licencias.

Damaris Betancourt Machado, directora provincial de Finanzas y Precios, explicó en entrevista con Invasor que el objetivo central es “incentivar la permanencia del personal” en estos centros laborales, tras enfrentar factores como el éxodo de trabajadores.

El beneficio incluye el pago correspondiente y los tributos asociados, como el impuesto por la fuerza de trabajo y el aporte a la seguridad social.

“Se ha tomado la decisión muy sabiamente de que, de manera ordenada, pueda favorecer a este personal que está asimilando recargas de trabajo adicionales y funciones de un personal que hoy no cuenta la entidad”, destacó Betancourt Machado. La medida alcanza a todas las unidades presupuestadas, incluidas las de tratamiento especial, y a todo el personal sin distinción de categoría ocupacional.

La aplicación del acuerdo exige que cada entidad elabore su propio reglamento, un proceso donde la participación sindical es “muy importante”, subrayó la directiva. Este reglamento establecerá los requisitos para acceder al beneficio y la periodicidad de los pagos, los cuales deben basarse en una “evaluación objetiva” y sistemática de los fondos realmente no ejecutados, sin generar sobregiros presupuestarios.

“Lo que debe hacerse es la evaluación sistemática mes a mes para no cometer el error de hacer un pago sin tener el respaldo”, afirmó.

Aunque la provincia planifica un despliegue generalizado de los pagos para diciembre, ya se registran experiencias pioneras. “Ya existen dos unidades, principalmente del sector de la cultura, de Ciego de Ávila y Venezuela (municipio), que ya han realizado estos pagos”, informó Betancourt Machado.

La directiva aclaró que los sectores de la Educación y la Salud ya contaban con medidas similares con anterioridad, por lo que el Acuerdo 10.199 extiende este beneficio al resto de los trabajadores de las unidades presupuestadas, reconociendo así su esfuerzo y contribución a la estabilidad de servicios esenciales para la comunidad avileña.

Tomado de Invasor