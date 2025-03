¿Podrá recuperarse totalmente el Sistema Eléctrico Nacional? (+Video)

¿Cómo se operará el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuando los parques solares fotovoltaicos en construcción estén todos sincronizados y aportando?

La duda no es de pocas personas, pues a sabiendas de que la fuente de energía en este caso solo brilla media jornada –si lo permiten las nubes–, es comprensible que preocupe qué pasará en la noche, por ejemplo, cuando precisamente ocurre el momento pico de consumo de electricidad.

¿Cómo salvar esa notable diferencia de generación entre los horarios diurno y nocturno? ¿Puede el SEN, como con la bicicleta eléctrica de casa, acumular carga para usar a cualquier hora?

En el inicio de su conversación con Granma, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había explicado que la generación suficiente de electricidad, además del estado tecnológico de las plantas, depende también de la disponibilidad del combustible, incluido el petróleo cubano, que es el que usan las termoeléctricas, y cuya producción arrastra años de franco declive.

Por tanto, reducir el consumo en el proceso de generación, sin perder potencia, es clave para la vitalidad del SEN, de modo que si este año, como está previsto, se logra incorporar «mil megawatts (MW) de energía renovable, estaremos ahorrando combustible, que es combustible que podremos “tirar” para la generación en la noche».

–¿Prevé el programa de parques solares

fotovoltaicos vincularles, en algún momento, infraestructura de acumulación para entregar al SEN?

–La acumulación sí está asociada a los parques. Incluso, se están montando en las subestaciones eléctricas por las cuales entra la energía de los parques al SEN.

«Esta primera acumulación será para la estabilidad del sistema, y va a responder a la inestabilidad que pueden provocar los parques solares. Es decir, un parque está generando 21 MW –que aprovecho para decir que los sincronizados están generando por encima de los cálculos que hicimos de promedio diario–, y de pronto pasó una nube y bajó la carga.

«¿Qué pasa entonces? Ahí entra a suplir ese déficit la batería, en milisegundos, mucho más rápido de lo que puede entrar una termoeléctrica de respaldo, o la hidroeléctrica Hanabanilla. La batería es lo más rápido que existe hoy en el mundo para estabilizar sistemas».

–¿Las baterías de acumulación en el sistema fotovoltaico harán lo mismo que la CTE de Cienfuegos en la base térmica? ¿Una función reguladora, para estabilizar el sistema?

–Algo así, lo que pasa es que, al final, la Céspedes también tuvimos que dejarla rígida, aportando al SEN.

«Pero lo cierto es que, si no hubiera sistema solar fotovoltaico, si no estuviéramos haciendo este proceso inversionista de los parques solares, ya en Cuba hubiera sido necesario introducir las baterías para estabilizar el sistema.

«Solo en el año 2024 hubo más de 500 fallas de un minuto, de medio minuto, que son esas molestas interrupciones que se producen por variaciones en el sistema, y existen protecciones en toda la red, que conectan y desconectan para protegerlo. Las baterías podrán absorber todas esas variaciones; serán estabilizadores del sistema.

«Además, en este proceso inversionista está previsto incorporar baterías para entregar energía, de cuatro y cinco horas. Es decir, que se carguen con la energía solar fotovoltaica. Ese es el segundo paso, pero un segundo paso inmediato, no el segundo paso de una estrategia lejana. O sea, primero se acoplarán las baterías de estabilización, y después las baterías de entrega.

«¿Por qué es segundo paso? Pues porque no vas a poner a cargar las baterías con combustible. Las vas a cargar cuando esté avanzado el proceso inversionista de energía solar fotovoltaica.

«Y hay parques que sí traen baterías propias; sí, en el propio parque. No todos los parques van a ser de 21 MW, como estos primeros que estamos inaugurando. Hay parques de 10 MW, de 15 MW, de 5 MW; por encima de este programa de 92.

«Esos vienen con niveles de acumulación asociados de 1 MW, de 2 MW, de 5 MW; lo cual permite también hacer islas, que ayudan a la estabilización del sistema y, además, te entregan energía, no solo para la estabilidad».

–Ese primer proyecto de acumulación, el más cercano, ¿cuál es?

–El más cercano de todos es este de los 1 000 MW, lo 46 parques en 2025, el que está en marcha.

–El de acumulación, digo.

–Sí, cuatro parques de 50 MW cada uno, que están previstos ahora; ya hay contenedores que tenemos; y responderán primero a la estabilización del sistema.

–¿Eso es este mismo año, esos 200 MW?

–No, este año 100 MW, de estos de estabilización; y 150 MW de entrega al sistema, de esos de cuatro y cinco horas.

–Con los parques de 21 MW funcionando, ¿habrá capacidad para usarlos como islas en los territorios; digamos, en el contexto de un huracán, incluso en una desconexión del sistema? ¿Serían capaces, por ejemplo, de energizar una termoeléctrica, para arrancarla?

–El tema de las islas es un diseño de ingeniería que se hace. Tú puedes hacer islas con cualquier cosa. Tú puedes hacer islas con una termoeléctrica. Arrancas una termoeléctrica y abres los circuitos y dices: «con la termoeléctrica de Mariel le voy a dar a Artemisa», y la dedicas al consumo de Artemisa, regulas la potencia, si es superior la bajas, si es mayor el consumo de Artemisa que lo que está generando Mariel, bueno, tienes que abrir circuito en Artemisa.

«Con los parques solares fotovoltaicos con acumulación también se pueden hacer islas, como se hace con los grupos electrógenos, como se hace con el gas, para arrancar el sistema cuando se cae.

«Siempre comenzamos con Energás, porque tiene una unidad con arranque propio, y a partir de ahí levantamos el sistema. Para levantarlo hay un diseño que no requiere innovar nada, y que tiene como base la generación distribuida, con combustible. Incluye a Energás, y en su momento las plantas pico, las patanas, los emplazamientos de Mariel y de Moa, pero con combustible habilitado.

«Un parque solar fotovoltaico por sí mismo, sin capacidad de acumulación, no sirve para arrancar una termoeléctrica. ¿Por qué? Porque el parque siempre está oscilando. Necesita tener acumulación, energía estable que permita un arranque progresivo».

–Muchas personas piensan que la sincronización de un parque cercano a su ciudad, a su poblado, permitiría, de manera aislada, terminar con los apagones allí. Digamos, por ejemplo, que el recién conectado parque de La Sabana podría abastecer parte de Bayamo. ¿Funciona así?

–Hoy todos los parques solares tributan al SEN, y la suma de ellos, más la térmica, más la generación distribuida, más todo lo que está instalado, es para que no haya déficit en el sistema.

«Entendemos a quienes dicen: “si están construyendo un parque ahí, cuando se termine no voy a tener afectación”. Primero, cuando se termine, las afectaciones van a disminuir como resultado de un aporte adicional al SEN.

«Ahora, en una condición excepcional, sí pueden tributar directamente al entorno más cercano, y si tienen batería, muchísimo mejor».

–Además de la instalación de parques solares, ¿el plan de recuperación del SEN incluye, para este año, la reparación intensiva, e incluso la modernización de alguna de las termoeléctricas, que siguen siendo la base del sistema?

–Volvamos a esa pregunta lógica que el pueblo se hace: «si tengo 1 500 MW de déficit, y se instalarán 1 000 MW este año, ¿me voy a quedar con 500 MW de déficit?». No.

«Estamos instalando 1 000 MW de energía solar fotovoltaica este año, pero a la par hay un proceso de recuperación de las termoeléctricas, también en este año.

«La de Cienfuegos, por ejemplo. De las dos unidades de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, que son parte de la columna vertebral del SEN, en abril sincroniza la primera.

«Además, al cierre de marzo habrá otros seis parques nuevos sincronizados. El de Bayamo, la semana pasada, fue el más reciente, pero antes del 31 serán otros cinco, más dos que ya estaban inaugurados. Si en abril se incorpora la Céspedes, y se incorporan cuatro parques más, pues en abril cambia la situación, y en mayo, todavía mejor.

«No quiere decir esto que se van a eliminar los apagones totalmente. Se trata de un proceso paulatino, costoso, un proceso inversionista del cual sí se ve la luz al final del camino, y que no termina con estos 1 000 MW.

«Tenemos un segundo contrato de 1 000 MW que no viene, como este, en un solo año, sino en varios de los años siguientes. De hecho, en este año, de ese segundo contrato ya tenemos parques aquí. Y de los que –a parte de los 46 del programa– traen consigo el sistema de acumulación de energía, una buena cantidad también está aquí».

–Las personas sacan cuentas. Hubo un momento en que se dijo que llegarían 1 000 MW un año, y mil el otro; luego que mil en uno y el resto progresivamente… ¿Ha habido algunos retrasos que obliguen a alargar el programa?

–No. Esa es una pregunta interesante. De los primeros 1 000 MW que se contrataron, siempre se dijo que era un contrato que se recibiría en siete años, y que iban a llegar desde el primer año.

«Junto con ese contrato, se firmó otro de 1 000 MW que llegaría de manera inmediata. Por lo tanto, en un año tenemos los 1 000 MW, más un “pedazo” del otro, un séptimo del otro contrato. Y adicional, tenemos otros en nuestro país.

«Sí, pasaron cosas externas a Cuba. Esto lleva una logística gigantesca, de cantidad de contenedores, de barcos…, pero el proceso inversionista dentro de Cuba sí marcha según el cronograma. ¿Qué pasó? Que los arribos fueron los que se demoraron, los arribos de los contenedores.

«Para que se tenga una idea, uno de los contratos lleva 8 000 contenedores; 2 200 000 paneles, miles de toneladas de acero, millones y millones de tornillos, miles de kilómetros de cables, de fibra óptica, de conductores eléctricos… lleva todo eso.

«Hubo un retraso en los arribos porque, en un momento determinado, de­saparecieron los contenedores con destino a Cuba. Es decir, no había manera de adquirir contenedores para introducir la mercancía. Tuvimos que ir a comprar contenedores. Y después que dimos esa solución, no había barcos que tocaran puerto cubano, y tuvimos que ir a contratar y arrendar barcos, y tener barcos propios, para no detener este proceso inversionista.

«Luego nos hicieron pasar los barcos por otros puertos, descargar la mercancía en otros puertos. Eso sí retrasó el arribo de los recursos a Cuba. Pero ya entre los recursos hoy en Cuba, y lo que está en el mar, suma el 100 % de lo previsto para esos proyectos.

«Y el proceso inversionista va, lo ha priorizado la dirección del país, y en todas las provincias se ha priorizado esta inversión; desde la descarga en los puertos, el combustible para la transportación, toda la logística que lleva ese gran volumen de mercancía, para los movimientos de tierra, los equipos de construcción… y los parques van marchando, en fecha; hasta ahora estamos cumpliendo».

–Y a la par, la red de generación distribuida se recupera, ¿verdad?

–Sí. Cuando se nos cayó el sistema –y no solo con la caída del sistema, ya veníamos dando apagón, como hoy, grandes horas de afectación–, el mundo se preocupó por lo que pasaba en Cuba. Entre otras cosas, porque con la Revolución Energética, en una situación similar a esta, llegamos a tener 1 000 MW de superávit de generación…»

–Llegaron a ser unos 6 000 MW de capacidad instalada, ¿no?

–Instalada, sí; y tuvimos una reserva que permitió hacer un proceso de recuperación, de mantenimiento y de reparaciones capitales a las termoeléctricas. Porque ese es el otro tema. La reparación capital de una termoeléctrica no se hace en el mismo tiempo en que se monta un parque solar fotovoltaico, o en el que se hace la reparación de un motor de generación distribuida.

«Lleva mucho más tiempo reparar una termoeléctrica, lleva recursos, movilización de gente… Por ejemplo, para reparar de manera capital la Guiteras hacen falta 600 personas, y pueden ser ocho o diez meses…»

–Que ya se le debe…

–Se le debe hace muchos años. Los rotores de Guiteras no se abren desde aquella avería en el año 2004. Entonces, saca la cuenta. Desde 2004 había que haberle hecho ya dos reparaciones capitales, y no se le ha hecho ninguna. Otras unidades tienen mucho más tiempo de sobreexplotación.

«Entonces, aquella gran incorporación de potencia con la Revolución Energética permitió dar los mantenimientos a las termoeléctricas, y eso es lo que se va a hacer ahora también. Tenemos que levantar potencia con la generación distribuida, que de hecho es parte del programa, y ya se están viendo los resultados.

«Hay una recuperación de la generación distribuida, técnicamente. Por eso pudimos, con Felton fuera, cubrir la madrugada en ese momento…»

–No solo por tener combustible, sino por disponer de las capacidades tecnológicas en los grupos electrógenos…

–Exactamente. Llegó un momento, en el mes de septiembre del año pasado, septiembre y octubre, en que tuvimos combustible. Entró un barco de combustible y no podíamos generar electricidad porque teníamos indisponible la generación distribuida. Y empezamos a recuperar y a recuperar.

«El día en que se fue Felton, estaba generando 200 MW, y en media hora, con la generación distribuida, cuando le dimos el combustible –y hubo una movilización gigantesca de los compañeros de Cupet–recuperamos 350 MW disponibles; es decir, 150 MW más de lo que se había ido.

«¿Por qué fue posible? Porque se recuperó la generación distribuida, que es parte del programa de recuperación del SEN, y es parte de las capacidades que permitirán, junto a las unidades térmicas de la Céspedes, que entran, y los parques solares fotovoltaicos, rebasar ese déficit de hasta 1 500 MW que padecemos».

A la decisiva participación de China en el gran programa de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, ¿se unen otros amigos del mundo? ¿Hay avance no solo en sumar potencia, sino en ganar más soberanía tecnológica en la infraestructura cubana, sobre todo de la base térmica? ¿Qué se hace en la unidad 2, de Felton, destruida por un incendio devastador?

Tras una pausa en la conversación de Granma con el Ministro de Energía y Minas, habrá respuestas en la siguiente edición.

¿QUÉ PASARÁ EN LAS PLANTAS DE GENERACIÓN EN 2025?

Crear capacidades para generar 1 200 megawatts (MW) en parques solares fotovoltaicos, con 200 MW de acumulación.

Finalizar los mantenimientos de las unidades 3 y 4 de la central termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos; la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte; y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, de Santiago de Cuba.

Iniciar la recuperación de la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez de Felton, en Holguín, destruida por un incendio en 2022.

Asegurar el financiamiento y la ejecución del mantenimiento capital a la CTE Antonio Guiteras, de Matanzas.

Recuperar 850 MW de disponibilidad en la generación distribuida: 520 MW en los motores a base de diésel, y 330 MW en los que funcionan con fuel.

Avanzar en la construcción del parque eólico Herradura I, en Las Tunas, del cual se han montado 22 de los 33 generadores previstos (33 MW).

Tomado de Granma