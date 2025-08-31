¡Por Venezuela en marcha apretada!

En el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en su capítulo avileño, este sábado se reafirma la solidaridad con el pueblo venezolano que tiene tanto de Chávez y Martí, como de Bolívar y , y Alí Primera, y que ahora está siendo amenazado por el imperialismo norteamericano.

Colaboradores internacionalistas de diferentes misiones como de Cultura Corazón Adentro; Barrio Adentro y Milagros, de medicina y Deporte; la Rivas de Educación, entre otras, compartieron sus experiencias en distintos años de esta gesta colaborativa impulsada por Fidel y Chávez, y que continua Diaz-Canel y Nicolás Maduro.

Tras las palabras iniciales del Historiador de la ciudad, Ángel Cabrera, quedó en evidencia que la única forma de lograr la justicia para los pueblos de la América Latina, es la unidad de todos los pueblos que han sido pisoteados por la política exterior del gobierno norteamericano y que ahora se agudiza con la amenaza bélica desde la presidencia de Donald Trump.

A la cita avileña, además de especialistas deportivos, médicos, enfermeras, educadores, directivos de salud; asistieron artistas de la Uneac, Ahs y de la Upec, como Osvaldo Sánchez, Maria Victoria Negret, Eric Yanes, Roberto Castillo, Vasily Mendoza, que han sido parte de esa ventura humanista y colaboradora que une a los pueblos y alivia los males.

Muchas anécdotas se contaron en el encuentro que abarcan desde el crecimiento personal de muchos de estos artífices del humanismo, hasta la relatoría de sucesos impactantes como las partidas físicas del comandante Chávez y de Fidel Castro; vivencias en lo social, cultural y, sobre todo, ideológico.

Diferentes personalidades del partido y gobierno, organizaciones de masas asistieron, también, al encuentro sabatino que sigue la máxima martiana de andar por el mundo defendido la patria americana en marcha apretada.

En diciembre se cumple 65 años del ICAP y desde ya esta institución ha comenzado a realizar distintas actividades en el territorio junto a la dirección provincial de Salud y otras instituciones.