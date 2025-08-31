Dos avileños en el equipo Cuba Sub 15 a el Panamericano clasificatorio

El lanzador Yanier Moya y el entrenador de picheo Iván González fueron abanderados la víspera en la capital cubana como parte del equipo Cuba sub 15 al torneo pre mundial en República Dominicana.

El Campeonato Panamericano Sub-15 de Béisbol es un evento organizado por la Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) en colaboración con la WBSC Américas.

Se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 6 al 11 de septiembre de 2025.

Este torneo es crucial porque otorga dos boletos clasificatorios para la Copa Mundial Sub-15 de Béisbol, que se celebrará en 2026.

– Equipos Participantes:

Los seis equipos que competirán en este torneo son:

1. Cuba

2. Puerto Rico

3. República Dominicana (anfitrión)

4. Bahamas

5. Curazao

6. Islas Vírgenes de los

Estados Unidos

Cada equipo busca asegurar uno de los dos cupos disponibles para la Copa Mundial Sub-15.

El Equipo Cubano:

Cuba presentó su equipo oficial, dirigido por Alexander Urquiola Hernández. La selección incluye:

· Receptores: José Yunior Muñiz Tuñón, Alexander Rodríguez Báez, Jhonatan Hernández Sosa.

· Jugadores de cuadro: Miguel Alejandro Chirino Fernández, Johan Manuell Acosta Trujillo, Javier Rolando Roque Vélez, entre otros.

· Jardineros: Cristian Alejandro Aguilera García, Cristopher García Muñoz, José Alejandro Jiménez Jiménez, Alejandro Infante Campos.

· Lanzadores: Carlos Gabriel Sarduy Pedroso, Marlon Rubalcaba Rodríguez, Pedro de Jesús Castillo Juan, Yanier Moya Morales, Lekian Acosta Silveiro, Joseph Lenier Arias González, Jorge Michel Tur Cuenca.

El equipo se ha estado preparando intensamente para este evento, con concentraciones en Pinar del Río y partidos de preparación.

El torneo es organizado por la COCABE y se enfoca en promover el béisbol juvenil en la región.

Este torneo es parte de un sistema de clasificación continental para la Copa Mundial Sub-15. Además del evento en República Dominicana, hay otras dos eliminatorias:

· CONSUBE (Sudamérica): Se celebra en Barquisimeto, Venezuela, del 30 de agosto al 4 de septiembre, con participantes como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

· CONCEBE (Centro y Norteamérica): Sede por definir, con participantes como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

Cada uno de estos torneos otorga un cupo directo para la Copa Mundial Sub-15.

Cuba enfrenta un desafío significativo en este torneo, ya que competirá contra equipos fuertes como Puerto Rico, que fue campeón invicto en el Panamericano de 2024 y medalla de plata en la Copa Mundial Sub-15.

Sin embargo, el equipo cubano ha sido preparado con dedicación y tiene como objetivo principal clasificar para el Mundial.

El Campeonato Panamericano Sub-15 de Béisbol promete ser un evento emocionante y competitivo.

Cuba, con un equipo joven y talentoso, buscará asegurar su lugar en la Copa Mundial. ¡Estaremos atentos a los resultados!