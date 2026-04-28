Predominan formas de gestión no estatal en empleo de Transfermóvil en Ciego de Ávila

Los emprendimientos de las formas de gestión no estatal en Ciego de Ávila acaparan la mayoría de los servicios que ofrece la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) mediante Transfermóvil, pasarela de pago que demuestra sus ventajas en la cotidianidad.

De acuerdo con estadísticas del pasado día 14, que ofrece a Invasor Reinel Luna Pérez, jefe del departamento Comercial en dicha entidad, “más de 4200 negocios de empresas estatales y formas de gestión no estatal se benefician del pago en línea a través de Transfermóvil, el 78 por ciento de los cuales corresponde a estos últimos”.

Tal cifra revela un incremento con respecto a septiembre del pasado año, fecha en la cual Invasor informaba avances en el proceso de bancarización y soberanía tecnológica en la provincia, entonces con “más de 3800 negocios, en su mayoría no estatales, habilitados con códigos QR para comercio electrónico”, lo que entonces equivalía al 71 por ciento del total.

En aquel entonces se reconocía que la plena implementación chocaba, —hoy sigue ocurriendo—, con “prácticas evasivas y mitos que persisten entre la población y algunos comercios”.

Directivos y especialistas de Etecsa consideran que tanto las entidades del Estado como el resto de las formas de gestión pueden crecer aún más y aportar al proceso de bancarización.

En tal sentido, el insuficiente conocimiento de los usuarios permanece como un obstáculo. Un reporte desde www.jovenclub.cu daba cuenta en febrero del año en curso que en el contexto del onceno aniversario de la aplicación Transfermóvil, los Joven Club de Computación y Electrónica continuaban prestando servicios de asesoría y capacitación para dar a conocer las múltiples ventajas que esta plataforma de pago electrónico proporciona en la vida cotidiana”.

La propia nota destacaba que Transfermóvil constituye “la principal pasarela de pagos del país. Cuenta actualmente con más de 5 720 000 usuarios y supera los 130 millones de operaciones mensuales, según datos oficiales divulgados en el Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana”.

Además de seguridad en la gestión, cuando se emplea Transfermovil “no media efectivo en la presentación de los bienes monetarios, todo corre vía electrónica”, ventaja que aprovechan trabajadores por cuenta propia, mipymes, cooperativas y campesinos individuales del territorio, precisa el jefe del departamento Comercial en la División Territorial de Etecsa.

Las irregularidades en el servicio de energía eléctrica repercuten en la mayoría de las actividades económicas y sociales, pero, en cambio, el uso de la mencionada pasarela de pago no depende del acceso a la red de datos móviles, “con un mínimo de cobertura celular se puede gestionar los pagos”, añade el directivo.

Agrega Luna Pérez que “tampoco es necesario que la persona venga hasta nosotros, a través de nuestra web institucional www.etecsa.cu gestionan su Anexo 1 del contrato, una vez está listo, por esa vía tienen cómo seguir el estado de la creación de su código QR”.

¿Qué necesitas para usar Transfermóvil?

• Un móvil con sistema operativo Android, versión 4.4 o superior.

• Una tarjeta matriz perteneciente a los bancos Metropolitano (BANMET), de Crédito y Comercio (BANDEC) o Popular de Ahorro (BPA).

El primer paso es autenticarse en la aplicación y seleccionar la opción “Mi Turno” dentro de la pestaña “Operación”. El proceso requiere ingresar el carnet de identidad de la persona para la cual se va a gestionar la solicitud y elegir la CADECA donde se desee efectuar la operación.

El cliente tendrá la posibilidad de seleccionar el medio de pago, ya sea a través de una tarjeta o del Monedero MiTransfer. El costo del servicio es de $ 10.00 CUP, y es posible realizar reservas para hasta 4 personas diferentes. Mientras estas solicitudes se encuentren en proceso, no se podrá solicitar un nuevo turno. De forma opcional, el usuario podrá también proporcionar un número de teléfono móvil para confirmaciones.

Adicionalmente, la nueva versión de Transfermóvil amplía el servicio de reservas en línea para visitas a sitios patrimoniales, incorporando varios sitios de las diferentes provincias del territorio nacional, a esta modalidad de reserva.

Asimismo, para una mejor gestión de sus servicios, se incorpora un botón flotante a la pantalla principal de la aplicación, con accesos directos a atractivas funcionalidades como Pago en Línea, Transferencias, Caja Extra y un lector de código QR.

Fuente: https://www.etecsa.cu/es/aplicaciones/transfermovil

Tomado de Invasor