CTC avileña convoca a un Primero de Mayo de unidad y compromiso obrero

Más de 30 actos en los 10 municipios y un gesto simbólico por la continuidad marcan la jornada en Ciego de Ávila

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila detalló este lunes, en conferencia de prensa, el cronograma de acciones organizativas, políticas y sindicales previas al desfile del Primero de Mayo.

La jornada estará motivada por tres ejes centrales: el 22 Congreso de la CTC, el homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la denuncia persistente contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Niurka Ferrer Castillo, secretaria general de la CTC en la provincia, destacó que el territorio ha desplegado múltiples iniciativas en saludo al Día del Proletariado, con la participación activa de colectivos laborales, organizaciones políticas y de masas, la juventud y las comunidades.

Entre las acciones más simbólicas sobresale la entrega de una canastilla al primer niño o niña que nazca este Primero de Mayo en los hospitales Antonio Luces Iraola (Ciego de Ávila) y Roberto Rodríguez (Morón). Un gesto que, según explicó la dirigente, encarna la esperanza, la continuidad y el compromiso social de la clase trabajadora cubana.

La líder del movimiento obrero informó que están previstos 33 actos en los diez municipios, y aunque no se manejan cifras exactas, la CTC estima que la movilización popular superará la de etapas anteriores, sustentada en el entusiasmo reflejado en plenarias, actos comunitarios, jornadas de trabajo voluntario y encuentros sindicales.

Como parte de las actividades previas, se han realizado lecturas de la convocatoria al Primero de Mayo en más de 2000 colectivos laborales, plenarias municipales, actos de reafirmación revolucionaria, movilizaciones productivas en organopónicos, comunidades y centros de trabajo, además de acciones de denuncia contra el bloqueo.

Ferrer Castillo recordó que, desde hace meses, Ciego de Ávila se prepara para esta fecha, especialmente tras haber sido sede del acto nacional por el aniversario 87 de la CTC. “Desde entonces, los trabajadores avileños han mantenido una intensa agenda política, productiva y social”, subrayó.

En el encuentro con la prensa también se dio a conocer un movimiento político que reconocerá a colectivos laborales destacados por sus resultados económicos, funcionamiento sindical, disciplina laboral, aporte a la Patria, trabajo comunitario, innovación, racionalización, seguridad y salud en el trabajo, así como por su movilización cultural y comunicacional en saludo a la fecha.

En esta primera etapa serán reconocidos 100 colectivos, en homenaje al centenario de Fidel. De ellos, 30 recibirán placas conmemorativas y 70 serán estimulados a nivel de los sindicatos provinciales, en atención a los resultados alcanzados en medio del complejo escenario económico que vive el país.

La secretaria general de la CTC subrayó que muchos de esos colectivos, pese a las limitaciones de combustible, recursos e insumos, han logrado cumplir sus planes económicos y sostener servicios esenciales para la población, un mérito que el movimiento sindical reconoce en su justa dimensión.

Durante la conferencia se precisó, además, que el Sindicato de Trabajadores de la Construcción abrirá el desfile provincial en la capital avileña, como reconocimiento a sus resultados integrales, su aporte a la Patria y la condición de vanguardia alcanzada por varios de sus colectivos. Este sindicato fue, además, el primero en cumplir el aporte a la Patria en el territorio.

La participación de los jóvenes tendrá un papel esencial. La CTC, junto a la Unión de Jóvenes Comunistas, ha impulsado plenarias en universidades, centros laborales y comunidades para fortalecer el protagonismo juvenil en las tareas sindicales, productivas y revolucionarias.

Asimismo, se destacó el impacto de la iniciativa Soluciones Cuba contra el bloqueo, llevada este año a las comunidades con la participación de innovadores, racionalizadores, empresas, organizaciones de masas, consejos populares y vecinos. La experiencia permitió mostrar soluciones creadas desde los propios colectivos laborales para enfrentar limitaciones materiales, sustituir importaciones, recuperar piezas, mantener servicios y aportar a la economía local.

“Cada innovación, cada jornada de trabajo voluntario y cada acto de reafirmación revolucionaria demuestran la capacidad del pueblo trabajador para resistir, crear y vencer en medio de las adversidades”, enfatizó la dirección sindical avileña.

El Primero de Mayo en Ciego de Ávila será, de acuerdo con la CTC, una jornada de unidad, alegría obrera y compromiso revolucionario. Los trabajadores volverán a las plazas y calles para defender sus conquistas, condenar el bloqueo y ratificar que, desde cada colectivo laboral, se construye también el futuro de la nación.

Tomado de Invasor