Premian a jóvenes avileños en festival gastronómico internacional

Jóvenes dependientes gastronómicos avileños recibieron la felicitación de la Delegación Provincial del Ministerio del Turismo (Mintur) y la representación de la Sucursal Islazul Ciego de Ávila, tras resultar galardonados en el recién concluido XV Festival Internacional Varadero Gourmet 2025.

La cuenta Hoteles Islazul Ciego de Ávila, en la red social Facebook, destacó que Yosbel Figueredo Rodríguez, trabajador del Hotel Morón, obtuvo el Primer Premio en la categoría de Servicios Gastronómicos, mientras, Jean Pablo González Traba, vinculado al Aparthotel Azul, en Cayo Coco, se alzó con el segundo lauro en la modalidad de Coctelería Flair.

“Muchas felicidades para nuestros jóvenes por tan exitoso desempeño en el XV Festival Internacional Varadero Gourmet 2025”, expresó Iyolexis Correa Lorenzo, delegada del Mintur en Ciego de Ávila, en un mensaje que lleva implícito el agradecimiento por demostrar, a través de ese evento, la calidad de los servicios gastronómicos en el destino turístico Jardines del Rey.

La Sucursal Islazul Ciego de Ávila elogió la excelencia, creatividad y el esmero en el desempeño profesional, así como la calidad demostrada durante el desarrollo de la competición.

Constituye la calidad en los servicios gastronómicos una de las apuestas del sector turístico en la provincia de Ciego de Ávila, particularmente en el destino turístico Jardines del Rey, en aras de satisfacer las exigencias de clientes nacionales e internacionales.

En el propósito de mantener en la preferencia los sabores de las comidas y bebidas cubanas, y reconocer la excelencia del trato en instalaciones hoteleras y extrahoteleras, estos premios resultan confirmación de ello.

Para mantener esas condiciones el Mintur en territorio avileño desarrolla un proceso formativo durante años a través de su centro de capacitación (Formatur) localizado en el municipio de Morón.

Además, de participan en el entrenamiento a estudiantes de la Enseñanza Técnico-Profesional que también conforman la cantera de trabajadores de este sector llamado a ser dinamizador de la economía nacional.

Formatur dispone de un reconocido claustro de profesores que anualmente capacitan personal para los Servicios Gastronómicos en las instalaciones hoteleras de la cayería norte y las situadas en las ciudades de Ciego de Ávila y Morón, además de existir experimentados trabajadores que durante la práctica en diversos establecimientos transmiten sus conocimientos y habilidades a las nuevas generaciones.

El XV Festival Internacional Varadero Gourmet se desarrolló del 11 al 13 de septiembre en el destino turístico Varadero, en la provincia de Matanzas.

Esta cita tuvo como objetivos principales fomentar el desarrollo académico de profesionales del sector basado en la fusión del acervo culinario foráneo y la gastronomía cubana, contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios y profesionales, y generar alianzas entre proveedores y expositores turísticos en función de la calidad y la sostenibilidad de las ofertas.

