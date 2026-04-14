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Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Inició el Taller sobre redes sociales previo a las sesiones del V Coloquio Internacional Patria

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 14, 2026
  • Ciego de Ávila participa con representación de periodistas y comunicadores; encuentro se desarrolla bajo el lema “Patria con Fidel”

Como antesala a las sesiones del V Coloquio Internacional Patria, dio inicio un taller sobre redes sociales que reúne a periodistas, comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas de todo el país, informaron fuentes oficiales.

La provincia de Ciego de Ávila participa en el evento con una pequeña representación de periodistas y comunicadores, con el objetivo de profundizar en herramientas teóricas y prácticas que permitan, desde la “utilidad de la virtud” —principio martiano—, continuar legitimando la convicción fidelista de que un mundo mejor es posible.

El taller se desarrolla en un contexto global marcado por la disputa cognitiva, la concentración de plataformas digitales y las guerras informativas. Ante este escenario, el Coloquio Patria se erige nuevamente como herramienta comunicacional y brújula ideopolítica para robustecer la soberanía cultural e infocomunicacional de la nación cubana.

El encuentro es convocado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) , junto a la Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, bajo el lema central “Patria con Fidel”.

Las sesiones del V Coloquio tienen lugar en fechas significativas para la nación cubana, en el contexto del abril de Victorias, y reafirman la apuesta por la unidad y la solidaridad, bajo el principio de que Patria es Humanidad.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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