Preparan tierras para la siembra de frijol en Morón

Como parte de las acciones encaminadas a garantizar el éxito en la Campaña de siembra de frijol, los productores del municipio avileño de Morón comenzarán a fines del presente mes la preparación de tierras.

A diferencia de años anteriores y en previsión a las posibles adversidades climáticas, los campesinos y cooperativistas del territorio iniciarán mediante la tracción animal la eliminación de malezas y el surque de las áreas.

Según precisiones de directivos del sector agrícola, en el municipio deben quedar listas entre los meses de agosto y septiembre unas 500 hectáreas para comenzar en el mes de octubre la plantación de la leguminosa.

La propia fuente señaló que ante las adversidades climáticas y las limitaciones de insumos debido a la actual situación económica que atraviesa el país, es determinante la correcta aplicación de las atenciones culturales y el uso de los plaguicidas y fertilizantes naturales.