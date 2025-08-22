Televisión Avileña

Ciego de Ávila Economía

Preparan tierras para la siembra de frijol en Morón

Ago 22, 2025

Como parte de las acciones encaminadas a garantizar el éxito en la Campaña de siembra de frijol, los productores del municipio avileño de Morón comenzarán a fines del presente mes la preparación de tierras.

A diferencia de años anteriores y en previsión a las posibles adversidades climáticas, los campesinos y cooperativistas del territorio iniciarán mediante la tracción animal la eliminación de malezas y el surque de las áreas.
Según precisiones de directivos del sector agrícola,  en el municipio deben quedar listas entre los meses de agosto y septiembre unas 500 hectáreas para comenzar en el mes de octubre la plantación de la leguminosa.
La propia fuente señaló que ante las adversidades climáticas y las limitaciones de insumos debido a la actual situación económica que atraviesa el país, es determinante la correcta aplicación de las atenciones culturales y el uso de los plaguicidas y fertilizantes naturales.

