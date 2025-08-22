Sesiona en Ciego de Ávila Seminario para directores de equipos de la 64 Serie Nacional de Béisbol

El seminario para los directores que estarán presentes en la 64 serie nacional de Béisbol transcurre en la provincia de Ciego de Ávila.

Carlos Martín director de la serie nacional y Humberto Guevara jefe técnico encabezaron el evento junto a los 16 mentores que tomarán parte en el clásico cubano.

Algunos de los temas tratados fueron:

– Socialización del reglamento de la 64 SNB. (Dr. C. Carlos Martín Álvarez)

– El control del entrenamiento en el Beisbol. (Dr. C. Humberto Guevara Yervilla)

– La excelencia en el entrenamiento. (Esp. Fermín Álvarez Gil y MsC. Yor Luís Torres Reyes).

– Resumen del recorrido sobre la implementación de la estrategia del Beisbol (2025) y orientación metodológicas para el curso escolar deportivo 2025 26. (Dr. C. Humberto Guevara Yervilla).

– La asertividad en la dirección de equipos de Beisbol (MsC. René Hernández Maya).

– Taller sobre la planificación del entrenamiento durante la competencia.

A continuación hacemos oficial los 16 mentores que estarán presentes en el certamen:

PRI: Alexander Urquiola

ART: Yulieski González

MAY: Osmel Cordero

IJV: Maikel Mccoy

IND: Guillermo Carmona

MTZ: Armando Ferrer

CFG: Yoandry Moya

VCL: Ramón Moré

SSP: Eriel Sánchez

CAV: Danny Miranda

CAM: Vicyoandri Odelin

LTU: Abeisi Pantoja

GRM: Marcos Fonseca

HOL: Lugdis Pineda

SCU: Edy Cajigal

GTM:Jorge Prevot