Sesiona en Ciego de Ávila Seminario para directores de equipos de la 64 Serie Nacional de Béisbol

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 22, 2025

El seminario para los directores que estarán presentes en la 64 serie nacional de Béisbol transcurre en la provincia de Ciego de Ávila.

Carlos Martín director de la serie nacional y Humberto Guevara jefe técnico encabezaron el evento junto a los 16 mentores que tomarán parte en el clásico cubano.

Algunos de los temas tratados fueron:
– Socialización del reglamento de la 64 SNB. (Dr. C. Carlos Martín Álvarez)
– El control del entrenamiento en el Beisbol. (Dr. C. Humberto Guevara Yervilla)
– La excelencia en el entrenamiento. (Esp. Fermín Álvarez Gil y MsC. Yor Luís Torres Reyes).
– Resumen del recorrido sobre la implementación de la estrategia del Beisbol (2025) y orientación metodológicas para el curso escolar deportivo 2025 26. (Dr. C. Humberto Guevara Yervilla).
– La asertividad en la dirección de equipos de Beisbol (MsC. René Hernández Maya).
– Taller sobre la planificación del entrenamiento durante la competencia.

A continuación hacemos oficial los 16 mentores que estarán presentes en el certamen:

PRI: Alexander Urquiola
ART: Yulieski González
MAY: Osmel Cordero
IJV: Maikel Mccoy
IND: Guillermo Carmona
MTZ: Armando Ferrer
CFG: Yoandry Moya
VCL: Ramón Moré
SSP: Eriel Sánchez
CAV: Danny Miranda
CAM: Vicyoandri Odelin
LTU: Abeisi Pantoja
GRM: Marcos Fonseca
HOL: Lugdis Pineda
SCU: Edy Cajigal
GTM:Jorge Prevot

