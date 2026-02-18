Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba

Presenta Cuba iniciativas a certamen iberoamericano que convoca la OEI

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 18, 2026

Más de 20 iniciativas de varias provincias del país se presentaron a la sexta edición del Premio Iberoamericano de Educación Oscar Arnulfo Romero que convoca la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el cual reconoce las mejores prácticas educativas en promoción de derechos humanos, cultura de paz, desarrollo sostenible y ciudadanía global.

En las muestras cubanas predominan las temáticas de inclusión social, protección de las infancias y cultura como vector de transformación, complementadas con enfoques de género, discapacidad, medioambiente y salud, así como también destaca la diversidad de autores, provenientes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, proyectos comunitarios y socioculturales, instituciones culturales, de salud pública e iniciativas de desarrollo local.

Cuba ha participado en todas las ediciones del premio desde su creación en 2015, con iniciativas que han obtenido reconocimientos, como la escuela Solidaridad con Panamá, el programa Educa a tu Hijo, la escuela especial Dora Alonso y el Proyecto Palomas.

El certamen se enmarca en el Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad y responde al compromiso de la OEI y sus Estados miembros con la Agenda 2030, desde un enfoque multidimensional para impulsar instituciones sólidas y coherentes con los derechos humanos, así como para consolidar una ciudadanía responsable.

Como en ediciones anteriores, se realiza en dos fases: una nacional, en la que se reconocen las mejores iniciativas de cada país y, posteriormente, una iberoamericana, que reunirá a todos los ganadores por países para seleccionar los tres mejores proyectos. La premiación iberoamericana tendrá lugar en España, en junio de 2026, como parte del VI Encuentro Iberoamericano sobre Educación en Derechos Humanos y todos los ganadores de la fase nacional recibirán una invitación para formar parte como asociados directos de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática que impulsa la OEI.

A lo largo de las cinco ediciones previas se han presentado más de dos mil iniciativas de todo Iberoamérica, lo que supone una demostración del tesón, la riqueza y la diversidad de la región en la promoción, educación y sensibilización sobre los derechos humanos, la cultura de paz, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

Bajo el lema Hacemos que la cooperación suceda, la OEI se fundó en 1949 como el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y cuenta con 23 Estados miembros.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Cuba reafirma que no es productor, almacén ni ruta de drogas

Feb 18, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Dialogó Díaz-Canel con líder de Patria Grande de Argentina

Feb 18, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Promueven campaña documental Let Cuba Breathe contra el bloqueo (+ Video)

Feb 16, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Internacionales

Trump renueva por un año otra orden ejecutiva sobre Cuba

18 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL

Fidel y Jesse Jackson: La hermandad entre dos luchadores incansables

18 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Presenta Cuba iniciativas a certamen iberoamericano que convoca la OEI

18 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Municipio de Chambas consolida su preparación para la defensa

18 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila