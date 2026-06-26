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Presidente Díaz-Canel expresa apoyo incondicional a Venezuela

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 26, 2026 #Actividad Sísmica, #Cuba, #Desastres Naturales, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #Salud, #Salud Pública, #Sociedad, #Solidaridad, #Terremoto, #Venezuela

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió sus sentidas condolencias y toda la solidaridad al Gobierno y pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron el centro del país.

El mandatario caribeño expresó el apoyo incondicional de la mayor de las Antillas ante la lamentable pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por el fenómeno.

La respuesta de la nación caribeña se ejecutó de forma inmediata como muestra de la hermandad histórica que une a ambos pueblos.

Los colaboradores de la brigada médica cubana se encuentran completamente desplegados en las zonas afectadas, cooperando activamente en las labores de atención de emergencia a los damnificados.

El doble sismo, que registró magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, ocurrió poco después de las 18:00 hora local con epicentros localizados en los estados Carabobo y Yaracuy.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró oficialmente el estado de emergencia nacional para agilizar la movilización de recursos económicos hacia las comunidades más golpeadas.

Hasta el momento se confirma la cifra de 164 personas fallecidas y más de 970 heridos, que reciben atención en los diversos centros médicos del sistema público.

El estado La Guaira fue declarada zona de desastre debido al colapso estructural de decenas de edificaciones residenciales.

Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de #Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país.

El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados. #CubaPorLaVida

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 25, 2026

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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