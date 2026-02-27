Televisión Avileña

Rinden homenaje al Padre de la Patria

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 27, 2026

Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada hoy ante el monumento funerario erigido a Carlos Manuel de Céspedes en el cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad, en ocasión de conmemorarse el aniversario 152 de su caída en combate.

Yosvanys Pérez, santiaguero, refirió a la Agencia Cubana de Noticias la vigencia del pensamiento cespediano, su sentido de la justicia y la decisión irrevocable de luchar por la independencia, valores que continúan guiando el proyecto social cubano.

Céspedes nos enseñó que mantener las conquistas actuales implica sacrificio y responsabilidad; su ejemplo convoca a la unidad y al compromiso cotidiano con la Patria, expresó.

Además, resaltó la coherencia ética del prócer, y su dignidad, y subrayó que la decisión de liberar a sus esclavos y lanzarse a la manigua marcó un antes y un después, siendo ese sentido de justicia social una referencia para entender nuestra historia.

A la necrópolis acudieron dirigentes del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en el territorio, representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de organizaciones sociales y de masas, combatientes y una representación del pueblo santiaguero, quienes tras el cambio de guardia de honor que sucede cada 30 minutos, depositaron flores sueltas ante la cripta del Padre de la Patria.

Asimismo, en San Lorenzo, Tercer Frente, lugar donde el patricio bayamés cayera en desigual combate contra soldados españoles el 27 de febrero de 1874, se le rendirá homenaje.

Tomado de ACN

