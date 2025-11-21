Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Proyecto Corazón en el II Congreso Internacional sobre infancias y adolescencias

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Nov 21, 2025

El II Congreso Internacional sobre Infancias y Adolescencias “Creciendo al Futuro”, organizado por el Centro de Estudios Sobre la Juventud, se convirtió este año en un escenario especialmente significativo: Proyecto Corazón llegó al encuentro celebrando 21 años de trabajo ininterrumpido a favor del bienestar emocional, la creatividad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La presencia de esta iniciativa con dos décadas de trayectoria aportó una perspectiva singular dentro de las discusiones académicas y comunitarias que reunieron a delegados de Cuba y de diez países. Su participación no solo evocó memoria histórica, sino que también abrió un espacio para reflexionar sobre cómo la ternura, la educación afectiva y el arte pueden transformar realidades en contextos desafiantes.

Fundado hace más de dos décadas como un esfuerzo pequeño y profundamente humano, Proyecto Corazón junto a Latin Luli’s Production, se ha consolidado como un movimiento que fomenta entornos seguros, sensibles y expresivos. A lo largo de los años ha desarrollado metodologías participativas que privilegian la escucha activa, la creación artística, el acompañamiento emocional y la construcción colectiva de resiliencia. Su filosofía, centrada en la dignidad y la voz de las infancias, ha inspirado a facilitadores, docentes, familias y comunidades enteras.

La Ciudad de los Portales le agradece no solo los Carnavalito Corazón, sino, también, cada evento que realiza uniendo artistas y creadores, alzando el amor por el terruño, y permitiendo que las voces se unan en un solo canto de luz y esperanza sanadoras.

 

En el Congreso, el colectivo presentó experiencias, herramientas y aprendizajes que evidencian su evolución en un mundo marcado por transformaciones digitales, tensiones sociales y urgencias climáticas. Los participantes destacaron cómo, con un enfoque profundamente humano, el proyecto Corazón ha logrado adaptarse a nuevos desafíos sin perder la esencia que lo caracteriza: poner el corazón —literal y simbólicamente— en el centro de las prácticas educativas y comunitarias.

Además, los 21 años de trayectoria fueron recibidos con reconocimiento por parte de instituciones, investigadoras y organizaciones internacionales presentes en el evento. Para muchos delegados, la historia del Proyecto Corazón demuestra la importancia de iniciativas sostenidas en el tiempo, capaces de tejer redes de afecto, cultura y protección más allá de las coyunturas.

La celebración en el marco del Congreso no fue solo un homenaje. También fue una invitación a mirar hacia adelante: a reforzar alianzas, impulsar nuevas formas de acompañamiento emocional y seguir construyendo entornos donde las infancias tengan la libertad de aprender, expresarse, jugar y soñar. Porque, como recordaron sus integrantes, 21 años no marcan un cierre, sino un nuevo comienzo en la misión de sembrar humanidad y futuro.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

La ANIR y los tornillos flojos

Nov 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Dividen gallitos y montañeses en béisbol de las Pequeñas Ligas

Nov 21, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila reporta descenso sostenido de casos febriles

Nov 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba

Regresan a Cuba 139 migrantes irregulares desde Estados Unidos

21 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

La ANIR y los tornillos flojos

21 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Dividen gallitos y montañeses en béisbol de las Pequeñas Ligas

21 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila reporta descenso sostenido de casos febriles

21 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila