Putin y Trump pactan el lugar para su reunión bilateral

El lugar donde se celebrará la prevista reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya ha sido acordado, según informó este jueves el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

En declaraciones a la prensa, Ushakov detalló que “a propuesta de la parte estadounidense, se acordó en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel, es decir, entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump”. Además, subrayó que “también se ha acordado el lugar de celebración, del que informaremos más adelante”.

El asesor ruso reveló que, durante su visita a Moscú, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, sugirió la posibilidad de un encuentro trilateral que incluyera al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. Sin embargo, Moscú optó por no comentar dicha propuesta.

Este miércoles, el mandatario estadounidense había adelantado en una rueda de prensa que existía “una buena posibilidad de que haya una reunión muy pronto” con Putin. En referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, Trump afirmó: “Hay muchas posibilidades de que finalmente le estemos poniendo fin”, aunque reconoció que el proceso “fue y sigue siendo largo”.

Emiratos Árabes Unidos, un posible escenario

Este jueves, el presidente ruso señaló que su próxima reunión con Trump podría celebrarse en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Al ser consultado sobre el posible lugar del encuentro, Putin destacó que hay “muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar eventos de este tipo”.

“Uno de esos amigos es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó, añadiendo que los EAU “serían uno de los lugares adecuados” para la cita. Estas declaraciones las realizó tras sostener un encuentro con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien se encuentra en Moscú en visita oficial.

Putin reiteró el interés mutuo por avanzar en las negociaciones: “Hubo interés por ambas partes. Lo de qué lado dijo qué palabra primero ya no tiene importancia”.

