¿Quiénes no quieren la paz?

Cada vez que aflora la más mínima posibilidad de una relación civilizada entre Estados Unidos y Cuba, quienes viven del negocio de la guerra en Miami hacen y pagan hasta lo imposible por frustrar tales caminos de paz.

Por ello, no es casual que el mismo día en que en un escenario y coyuntura casi milagrosa representantes de Washington y La Habana se dieran las manos en San Cristóbal y Nieves para buscar, por la vía del diálogo, la posible solución a las diferencias bilaterales, un grupo de diez terroristas reclutados, entrenados y armados en la Florida, atacaran a una embarcación de Tropas Guardafronteras, cuando los agresores intentaban infiltrarse por la costa norte de Villa Clara.

Pero al parecer todo estaba sincronizado para que, coincidentemente, más de una decena de personas reclutadas en Panamá llenaran de grafitis contrarrevolucionarios paredes de distintos municipios de la capital, luego de moverse en cinco autos rentados, y seguir un guion dirigido y coordinado desde el mismo lugar.

La pintada desenmascarada no ocultaba la intención de presentar la provocación masiva como expresión del descontento popular por las limitaciones que vive la población cubana en medio de la más cruel campaña para tratar de asfixiar a un pueblo entero, impidiéndole el acceso a combustibles vitales para satisfacer sus necesidades básicas y que impactan directamente en su calidad de vida.

Pero el plan se articula por los más recalcitrantes y vengativos, promotores del cerco total, desde sus puestos en el Congreso, a través de la guerra mediática, el neofascismo comunicacional a base de mentiras, campañas de descrédito, groseros ataques y desde los proyectos subversivos del mercenarismo mediático, que hace todo lo posible por magnificar las limitaciones, carencias, insatisfacciones y situaciones humanitarias que generan las propias medidas de estrangulamiento que apoyan o tratan de incrementar.

Son los que pagan, convocan e incitan desde la Florida a salir a la calle a protestar por los apagones que ellos mismos provocan o por la falta de alimentos, agua o medicinas, que también generan con sus medidas inhumanas en nombre de la «libertad».

Tampoco es casual que el mismo día en que se da a conocer por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez la noticia sobre las conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos, la maquinaria maquiavélica de la mafia miamense desviara la atención y tratara de minimizar el impacto del anuncio con sospechosos actos vandálicos en Morón, Ciego de Ávila.

Congresistas anticubanos de la extrema derecha y su entramado subversivo tratan de presentar hechos vandálicos y acciones de sabotaje, muy cercanos al terrorismo, como «protestas en curso», «reclamos de libertad y por el fin de la dictadura», cuando las investigaciones conducen otra vez a un posible origen de los sucesos en orientaciones y comunicaciones desde el exterior, y la ocupación de ciertas cantidades de dinero entre los cabecillas o incitadores detenidos.

Comportamientos violentos, irrespetuosos y desafiantes; prenderle fuego a muebles, medios y locales; romper contra el piso computadoras; atentar contra una farmacia o una tienda, no tiene nada que ver con una expresión de descontento o reclamo de atención. Parece más el cumplimiento estricto de las incitaciones terroristas que abundan en ciertos perfiles y páginas, reales o robóticas, en las redes sociales digitales, la mayoría asentadas en el sur de la Florida u otras partes del mundo.

Los mercaderes de la guerra y de la muerte, a 90 millas del escenario, no quieren paz; ni treguas ni oxígeno. Lo han ratificado sus capos principales, investidos de sus arrogantes poderes legislativos, de influencias y sumas millonarias para el odio, el sufrimiento y la privación. No lo ocultan y lo repiten cada pocas horas en sus perfiles y a uno de los peores, Carlos Giménez, se le ha escapado más de una vez: deben «ser completamente aniquilados».

Tomado de Granma