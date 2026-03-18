En curso el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional

A las 6:35 p.m. quedó enlazada Granma al Sistema Electroenergético Nacional, por lo que ya todas las provincias se encuentran interconectadas entre sí, según publicó la UNE en su cuenta en X.

Añadió la publicación que continúan las unidades de generación térmica preparando condiciones para sincronizar al SEN.

QUEDA CONECTADO GUANTÁNAMO AL SEN

A las 4:40 p.m. la UNE informó en su cuenta en X que quedó enlazado Guantánamo al Sistema Electroenergético Nacional.

SE ENLAZA SISTEMA DESDE PINAR DEL RÍO HASTA SANTIAGO DE CUBA

Alrededor de las 3:30 p.m. se logró enlazar el sistema desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba y se preparaban las condiciones para llevar la electricidad hasta las provincias de Granma y Guantánamo.

PREVÉN SINCRONIZACIÓN DE FELTON EN EL HORARIO DE LA NOCHE

El jefe de operaciones del Despacho Nacional de Carga informó al noticiero del mediodía:

En el transcurso de la mañana logró sincronizar la unidad 3 de la CTE Céspedes en Cienfuegos.

Hace apenas unos minutos sincronizó la unidad de la CTE Guiteras en Matanzas

Estas nuevas incorporaciones permitirán llegar con energía a las provincias orientales

En horas de la tarde debe comenzar arranque la unidad de Felton, la cual debe sincronizar en la noche.

Más adelante debe sincronizar una de las unidades de la CTE Antonio Maceo

En este momento se mantienen elevados los niveles de afectación por déficit de generación.

Por la debilidad del sistema de generación no se puede aprovechar el potencial de todo el potencial solar que se encuentra instalado.

LENTA Y COMPLEJA RECUPERACIÓN ELÉCTRICA EN GRANMA TRAS COLAPSO DEL SEN

La Empresa Eléctrica de Granma continúa este martes enfrentando complejas maniobras para la recuperación total del servicio en el territorio, luego del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrido en la tarde del lunes, situación que mantiene a decenas de circuitos con extensas horas de afectación y una alta inestabilidad en el microsistema provincial conformado de emergencia.

Osvanis Núñez Peña, director técnico de la Empresa Eléctrica de Granma, informó que si bien se logró conformar un microsistema provincial en dos horas y 36 minutos tras la caída nacional —lo que permitió energizar los cinco hospitales del territorio—, el sistema resultó altamente inestable y colapsó en tres ocasiones debido a averías en las comunicaciones y fallas técnicas en motores de Manzanillo.

Núñez Peña precisó entre los circuitos con mayores afectaciones: «Jiguaní Desarrollo con 44 horas, Jiguaní con 43 horas y 15 minutos, Yara, La Sal y Sofía con 42 horas y 15 minutos, y en Manzanillo, La Curva y San Francisco con 40 horas y 14 minutos», detalló.

Sobre las perspectivas de recuperación total, señaló que las condiciones meteorológicas adversas impiden por ahora conectar los parques solares para no arriesgar un nuevo colapso.

En cuanto a la sincronización con el sistema nacional, detalló: «Estamos esperando que se pueda llegar a Santiago de Cuba con Renté y nosotros, tras la indicación que nos dé el despacho nacional, poder sincronizar, en lo que queda del día de hoy o ya tal vez mañana en las primeras horas, o sea, que todavía no hay una claridad de cuándo estaremos insertados al Sistema Electroenergético Nacional».

La primera secretaria del Partido en la provincia, Yudelkis Ortiz Barceló, realiza un seguimiento permanente a la situación, con visitas al despacho provincial de carga para supervisar personalmente las maniobras de recuperación y las alternativas que se ejecutan para restablecer el servicio con la mayor brevedad posible, priorizando los sectores vitales y la atención a la población.

SE TRABAJA SIN DESCANSO PARA RESTABLECER EL SEN

«En medio de complejas circunstancias, cuando las adversidades ponen a prueba la resiliencia del país, es imprescindible reconocer a los trabajadores de la Unión Eléctrica. A lo largo del territorio nacional, estos hombres y mujeres están librando una batalla incansable, sin reparar en horarios ni descanso, con un único objetivo: devolver la vitalidad al SEN», publicó en su perfil en Facebook el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda.

En su mensaje añadió que «detrás de cada paso que se ha estado dando con toda la agilidad que se demanda, hay un equipo que trabaja con precisión técnica, pero también con un profundo sentido del deber y amor por el pueblo.

Restablecer el sistema electroenergético nacional no es solo un asunto técnico; es una misión que requiere inteligencia y una vocación de servicio a toda prueba.

«Estamos convencidos de que no hay tregua hasta completar este proceso lo más pronto posible», concluyó.

Prosiguen las acciones previstas para el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional, luego de la desconexión total ocurrida en la tarde de este lunes.

Trascendió que no se reportan averías en ninguna de las centrales termoeléctricas que estaban en funcionamiento al momento de la desconexión.

El Ministerio de Energía y Minas informó desde su cuenta en X que ya hay Sistema Eléctrico desde Pinar del Río hasta Holguín. Añadió que en Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma funcionan microsistemas.

Ya estaba en línea la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 4 de la CTE Céspedes, la unidad 3 de CTE de Santa Cruz, la unidad 3 de Céspedes y en proceso de arranque Mariel 8 y Guiteras.

Alrededor de las 5: 00 a.m. estaba en líneas la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y a las 03:30 horas había quedado sincronizado el sistema del Occidente con el Centro Oriental.

La Unión Eléctrica dijo a través de su cuenta en X que la disponibilidad del SEN a las 13:00 horas era de 806 MW.

Añadió en su publicación que se prevé la entrada de la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton» en el horario de la noche.

Ya se encuentra en línea la Unidad de la CTE Antonio Guiteras.

CTE GUITERAS EN PROCESO DE ARRANQUE

La CTE Antonio Guiteras se encuentra en proceso arranque, según información publicada en el perfil de Facebook del Periódico Girón.

-Caldera encendida

-Se procede al cambio de diésel a Crudo

-Se prevé sincronizar después del mediodía

MÁS DE 332 000 CLIENTES CON SERVICIO EN LA HABANA

La Empresa Eléctrica de La Habana publicó en su cana del WhatsApp que a las 10:00 a.m. más de 332 000 clientes contaban con servicio en la capital y se habían restablecido:

Subestaciones: 25

110 circuitos de distribución que benefician a 332 926 clientes (196.46MW) para el 38.6% en la ciudad.

Servicios vitales de salud (Hospitales):40

Servicio de abasto de agua: 3

Tomado de Granma