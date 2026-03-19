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Agricultura avileña acelera trámites para entrega de tierras

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 19, 2026
  • Con la finalidad de garantizar la continuidad y ampliación de las producciones agropecuarias

Cuando en septiembre del pasado año Ydael Jesús Pérez Brito, ministro de la Agricultura, emitió las indicaciones para hacer expedito el procedimiento de entrega de tierras estatales ociosas o deficientemente explotadas en usufructo, se adoptaron disposiciones en cada provincia del país con el propósito de garantizar la mayor información y preparación de todos los que participarían en el proceso.

En el caso de Ciego de Ávila, el saldo en los primeros dos meses de este año resulta favorable, a juicio de Giraldo Pérez Pérez, jefe del departamento de Control de la tierra y tractores en la Delegación provincial de la agricultura.

De acuerdo con los datos que precisa el directivo, al cierre del 28 de febrero, 967 personas estaban inmersos en los trámites con vistas a obtener la designación de administrador provisional, mediante resolución, según lo establecido en el artículo 49 del Reglamento del Decreto-Ley no. 358 “Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo”.

ARTÍCULO 49. El Delegado o Director Municipal de la Agricultura designa mediante resolución al administrador provisional entre las personas que trabajen la tierra junto al anterior usufructuario o a la entidad estatal que entregó dicha tierra, para garantizar la continuidad de la producción en esta.

“Una idea de que estamos a un buen ritmo es el hecho de que de ese total de solicitantes, se habían elaborado 871 resoluciones, cifra que equivale a un área de 10 467 hectáreas (ha)”, que en dependencia de la celeridad de cada interesado, y de otros factores, progresivamente estarían en explotación.

La esencia de la medida radica en el acortamiento de los plazos: “Se hace una investigación, se pasa por la Comisión Agraria, pero en composición reducida, y entonces se elabora la resolución que notificamos al interesado. Eso lo estamos haciendo en cuatro o cinco días, y se autoriza al solicitante a que vaya para la tierra, lo que ya puede hacer al sexto día”, precisa.

Dado el número de solicitudes en los municipios las comisiones agrarias se reúnen cuantas veces sea necesario en esa instancia y deciden en cada caso, siempre en función de agilizar los procesos.

Explica el jefe del departamento de Control de la tierra y tractores en la Delegación provincial de la agricultura que por varios conceptos debieron entregarse 3628 ha hasta el 28 de febrero, pero el real ascendió a 4497.6 ha, y que la sumatoria debe ascender a 23 890 ha el término de 2026.

Tomado de Invasor 

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